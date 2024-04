DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 18.078 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Mittwoch berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe jedoch keine kursrelevanten Unternehmensnachrichten gegeben, so der Händler. Hohe Umsätze habe es in Evotec gegeben. Die Aktie habe sich jedoch nicht weiter von dem kräftigen Einbruch um 32 Prozent im regulären Handel erholt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.078 18.089 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 24, 2024

