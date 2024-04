© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl



IBM kann mit seinen Zahlen nicht überzeugen, sowohl der Umsatz als auch die Prognose fallen verhalten aus. Außerdem wird man für eine weitere Übernahme einen Milliardenbetrag bezahlen.Mit einem Plus von 47 Prozent in den vergangenen 12 Monaten gehört IBM im Dow-Jones-Index aktuell zur Spitzengruppe. Diese Entwicklung dürften nur die wenigsten Börsenexperten auf der Rechnung gehabt haben, denn die Aktie zeichnete sich über viele Jahre hinweg durch einen langsamen, aber kontinuierlichen Abwärtstrend aus. In den vergangenen Quartalen hat das Unternehmen zumindest zeitweise zurück auf den Wachstumskurs gefunden und profitierte zuletzt auch aufgrund des Hypes um künstliche Intelligenz von …