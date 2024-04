NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Rohstoffsektor könnte sich Kreisen zufolge eine der größten Übernahmen im laufenden Jahr anbahnen. Der Minenriese BHP Group erwäge einen möglichen Kauf des Branchenkollegen Anglo American, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die in London notierte Anglo American kommt nach einem Kursrutsch von zwölf Prozent in den letzten zwölf Monaten noch auf eine Marktkapitalisierung von 34 Milliarden US-Dollar. BHP, deren Anteile in London und Sydney gehandelt werden, ist mit einem Börsenwert von 149 Milliarden Dollar deutlich schwerer.

Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es in den Kreisen weiter. Es gebe keine Gewissheit, dass BHP sich entschließe, weitere Schritte in Richtung Übernahme zu machen. Vertreter beider Unternehmen wollten sich der Agentur zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern./he