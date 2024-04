Fraport: keine Dividende, der CEO baut lieber Schulden ab!

Corona, Streiks & Kriege - Passagierzahlen erholen sich nur langsam!

Fraport (FRA) - ISIN DE000BAY0017

Achtung Bärenflagge! Neuer Abverkauf bei der Fraport-Aktie?

Rückblick

Die Fraport-Aktie tritt im Halbjahresverlauf mehr oder weniger auf der Stelle. Nach einem ordentlichen Kursanstieg bis Mitte Dezember ist das Wertpapier immer mehr unter die gleitenden Durchschnitte abgetaucht. Zuletzt ragt eine Bärenflagge mit der heutigen Tageskerze in den 20er-EMA hinein. Somit drängt sich die Aktie für ein Short-Setup auf.

Fraport-Aktie: Chart vom 24.04.2024, Kürzel: FRA, Kurs: 51.87 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Auf dem Weg nach oben stellt außer den beiden gleitenden Durchschnitten noch die markante Kurslücke vom 18. auf 19 März ein bedeutendes Hindernis auf dem Weg nach oben dar. Daher bleiben die Fraport-Bullen vorerst im Stall.

Mögliches bärisches Szenario

Sofern die Bärenflagge nach unten gebrochen wird, wäre ein weiterer Abverkauf wahrscheinlich. Das Pivot-Tief vom 16. April wäre dann das Kursziel.

Meinung:

Fraport legte in den vergangenen beiden Jahren jeweils ein deutliches Gewinnwachstum hin. Die Aussichten sind aber auf Grund der fragilen geopolitischen Lage eher durchwachsen. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich nur langsam. Im Jahr 2023 wurden 59.4 Millionen Fluggäste abgefertigt, was einem Anstieg von 21.3 Prozent gegenüber 2022 entspricht, aber immer noch 15.9 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Für 2024 rechnet Fraport-CEO Schulte mit 61 bis 65 Millionen Passagieren, was erneut unter dem Rekordniveau von 70.6 Millionen des Jahres 2019 läge. Aufgrund der anhaltenden Schuldenlast schüttete das Unternehmen für 2023 erneut keine Dividende aus, was bei einigen Aktionären für Unmut sorgte. Schulte priorisiert weiterhin den Schuldenabbau, was wirtschaftlich sinnvoll ist, aber die Erwartungen einiger Investoren auf eine kleine Ausschüttung enttäuschte. Zudem sorgen die anhaltenden Streiks für zusätzliche Unsicherheit und können den Flugverkehr lahmlegen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.30 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 8.30 Mio. EUR

Meine Meinung zu Fraport ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.plusvisionen.de/19_03_2024/fraport-aktie-dividendenlose-flugaengste/

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2024

