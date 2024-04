Umsatzwachstum von 4,4 in USD; Wachstum auf breiter Basis in allen Vertikalen

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die vom Verwaltungsrat genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, das am 31. März 2024 endete, bekannt.

"Wir haben das Geschäftsjahr 2024 in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld abgeschlossen und mit einem Umsatzwachstum von 4,4 auf USD-Basis und einer EBIT-Marge von 15,7 eine robuste Leistung erzielt. Unser Auftragseingang für das Gesamtjahr verzeichnete mit 5,6 Mrd. USD ein Wachstum von 15,7 gegenüber dem GJ23. Dieses Wachstum spiegelt die positiven Ergebnisse unserer Positionierung als ein Unternehmen mit Größenvorteilen, erweiterten Fähigkeiten und größeren Partnerschaften wider. Da sich die Marktdynamik weiterentwickelt, freuen wir uns darauf, Teil der Innovationen, Partnerschaften und Initiativen zu sein, die unsere Kunden im GJ 2025 in Angriff nehmen werden.

-Debashis Chatterjee, Vorstandsvorsitzender und Managing Director

Wichtigste finanzielle Höhepunkte:

Quartal endend am 31. März 2024

In USD:

Umsatz von 1.069,4 Mio. USD (-1,3 im Quartalsvergleich +1,1 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn von 132,4 Mio. USD (-5,8 im Quartalsvergleich -2,4 im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz von 88,929 Mio. INR (-1,4 im Quartalsvergleich +2,3 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn von 11,007 Mio. INR (-5,9 im Quartalsvergleich -1,2 im Jahresvergleich)

Jahr endend zum 31. März 2024

In USD:

Umsatz von 4.287,3 Mio. USD (Wachstum von 4,4 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn von 553,4 Mio. USD (Wachstum von 1,4 im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz von 3,55,170 Mio. INR (Wachstum von 7,0 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn von 45,846 Mio. INR (Wachstum von 4,0 im Jahresvergleich)

Andere Höhepunkte:

Kunden:

738 aktive Kunden zum 31. März 2024

- Kunden mit einem Volumen von mehr als 5 Mio. USD stiegen um 7 im Jahresvergleich, insgesamt 153

- Kunden mit einem Volumen von mehr als 10 Mio. USD stiegen um 10 im Jahresvergleich, insgesamt 91

- Kunden mit einem Volumen von mehr als 20 Mio. USD stiegen um 2 im Jahresvergleich, insgesamt 40

Menschen:

81.650 Fachkräfte zum 31. März 2024

- Die Fluktuation in den letzten 12 Monaten betrug 14,4

Gewonnene Geschäfte

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Kredite und Hypotheken spezialisiert hat, wählte LTIMindtree im Rahmen eines mehrjährigen Engagements als primären Entwicklungspartner aus, um die regulatorischen Fristen einzuhalten und einen nahtlosen Betrieb seiner Anwendungslandschaft durch ein 'Remediation-as-a-Service' und 'Operations-as-a-Service' Engagement zu ermöglichen.

Ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen hat LTIMindtree einen mehrjährigen Vertrag als exklusiven Partner für die Einführung einer zentralisierten Quality Engineering-Organisation erteilt.

Ein weltweit führender Anbieter von Versicherungsmaklerdiensten und Lösungen für das Risikomanagement hat sich für LTIMindtree als primären Partner entschieden, um eine neue Technologieplattform zu etablieren und ein neues Betriebsmodell im Rahmen seiner digitalen Transformation zu entwickeln.

Ein führendes Energieunternehmen im Nahen Osten hat LTIMindtree einen End-to-End-Vertrag über infrastrukturverwaltete Dienstleistungen für fünf Jahre erteilt.

Ein führender Hersteller von Tiefkühlprodukten in Schweden hat LTIMindtree mit einem umfassenden Infrastrukturvertrag für Cloud Transformation beauftragt. Dies ist ein neues Logo für LTIMindtree.

Partnerschaften

LTIM hat die Auszeichnung Amazon Connect Service Delivery erhalten, die es Unternehmen ermöglicht, über den cloudbasierten Contact Center Service einen verbesserten Kundenservice zu geringeren Kosten anzubieten.

LTIM ist dem IBM Quantum Network beigetreten, um Quantencomputer-Innovationen zum Nutzen seiner weltweiten Kunden aus verschiedenen Branchen zu erforschen. Dies festigt die Position von LTIM im globalen Quanten-Ökosystem, da es die erste indische GSI ist, die dem IBM Quantum Network beitritt.

LTIM wurde mit dem Fivetran Global und EMEA Innovation Partner of the Year 2024 ausgezeichnet, was unser Engagement für Innovation und Kundenorientierung unterstreicht.

LTIM wurde von Tricentis als "Global Breakthrough Partner of the Year" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere starke Partnerschaft und unser Engagement bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für Kunden, die Tricentis Technologie nutzen.

Erhalt des Temenos Learning Community Award, der das Engagement von LTIM für die ständige Weiterbildung im Bereich der digitalen Transformation des Bankwesens bestätigt.

Anerkennungen

LTIMindtree wurde in der Everest Group's CPG IT Services PEAK Matrix® Assessment 2024 als einer der Hauptanwärter anerkannt.

LTIMindtree wurde in der Everest Group's Retail IT Services PEAK Matrix® Assessment 2024 als einer der Hauptanwärter anerkannt.

LTIMindtree wurde in der Forrester-Studie "The state of Digital Workplace Services, 2024" vorgestellt.

LTIMindtree wurde in der Everest Group's Application Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2024-Nordamerika als einer der Hauptanwärter anerkannt.

LTIMindtree wurde in der Forrester-Studie "The Adobe Services Landscape Q1 2024" vorgestellt.

Ankündigungen

Der Vorstand hat eine Schlussdividende von 45 je Aktie mit einem Nennwert von 1 für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 vorgeschlagen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 81.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern getragen und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Veränderungen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

