Erfahrene Branchenveteranin soll helfen, die Grenzen der Datenbankinnovation zu erweitern

Percona, ein führender Anbieter von Open-Source-Datenbank-Software, -Support und -Dienstleistungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Liz Warner zum neuen Chief Technology Officer bekannt. Sie soll dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach einfacher, schneller und leichter zu verwaltenden Daten zu befriedigen.

Liz Warner, Chief Technology Officer, Percona (Photo: Business Wire)

Als Branchenveteranin kommt Warner mit jahrzehntelanger Erfahrung im technischen Bereich und in leitenden Positionen zu Percona, einschließlich einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Förderung erfolgreicher organisatorischer Transformationen. Als CTO wird sie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Implementierung von Perconas ständig wachsender Sammlung von Datenbanklösungen spielen, einschließlich der mit Spannung erwarteten Percona Everest, einer Open Source Cloud-nativen Datenbankplattform.

"Wir haben einen entscheidenden Moment in der Open-Source-Branche erreicht, und Percona verdoppelt sein Engagement für die Offenheit durch die Erweiterung unserer Produkte und Serviceangebote sowie unsere Beteiligung an branchenweiten Initiativen wie der Valkey Community der Linux Foundation. Unser beschleunigtes Wachstum wird ein neues Maß an strategischem Denken erfordern, daher freue ich mich sehr, Liz Warner im Team begrüßen zu dürfen", sagte Ann Schlemmer, CEO von Percona. "Liz bringt einen großen Erfahrungsschatz und viel Erfolg bei der Umgestaltung von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen mit. Ihre Erfahrung und Führungsqualitäten werden für das Percona-Team von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin skalieren und erstklassige Open-Source-Datenbanklösungen entwickeln werden."

Zuletzt war Warner als CTO bei Weaveworks tätig, einem Unternehmen für Cloud-natives Container-Management, wo sie die Produktstrategie und die technischen Teams leitete. Sie kommt zu Percona mit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreicher Tätigkeit als CTO in einer Reihe von Branchen und Unternehmen, darunter Clim8 Invest, Nationwide for Business, Motion Picture Solutions, Mettle, LendInvest und Toyota Connected.

Die Ernennung von Warner kommt für Percona zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Nach einem historischen Jahr 2023 gekennzeichnet durch anhaltendes Kundenwachstum, mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen und mehrere innovative Produktverbesserungen ist Percona gut positioniert, um seine Position als führender Anbieter von Open-Source-Datenbanklösungen und Support-Services in den kommenden Monaten und Jahren zu stärken.

Die Ernennung der neuen Führungsperson erfolgt, nachdem der Mitbegründer und langjährige CTO von Percona, Vadim Tkachenko, sich entschieden hat, seine Führungsposition aufzugeben, um eine neue Aufgabe als Technology Fellow bei Percona zu übernehmen. Als Technology Fellow wird sich Tkachenko auf das Engagement von Percona in der Valkey Community der Linux Foundation, das Wachstum von Vektordatenbanken und andere neue Technologien konzentrieren.

Über Percona:

Percona ist ein Weltklasse-Unternehmen für Open-Source-Datenbank-Software, Support und Dienstleistungen. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, sicherzustellen, dass ihre Datenbanken und die Anwendungen, die von ihnen abhängen sicher, konform, leistungsstark und hochverfügbar sind.

Durch die einzigartige Kombination von Datenbank-Know-how und Open Source-Software für Unternehmen gibt Percona Unternehmen die Freiheit zu wählen, die Freiheit zu kreieren und die Freiheit, schnell zu innovieren, während sie wachsen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.percona.com.

