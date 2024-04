LONDON, Ontario, April 25, 2024vom 23. bis 29. April 2024 in Ottawa, Ontario, Kanada teilnehmen.



Das INC-4 begrüßt über 4.200 Delegierte, darunter 1.400 Regierungsmitglieder und 2.800 Beobachterinnen und Beobachter, die einen Vertragsentwurf erörtern werden, der im Anschluss an die dritte Sitzung des INC ausgearbeitet wurde. Dieser Entwurf dient als Grundlage für Verhandlungen mit dem Ziel, ein Abkommen abzuschließen, das verschiedene Aspekte der Kunststoffbewirtschaftung wie Design, Abfallbewirtschaftung, erweiterte Herstellerverantwortung und Kapazitätsaufbau, insbesondere für Entwicklungsländer, umfasst. Der Vertrag soll eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe fördern, die auf Recycling und Wiederverwendbarkeit setzt, um zu verhindern, dass Kunststoffe die Umwelt verschmutzen, wobei sie aber gleichzeitig ihre positiven Eigenschaften behalten.

Abe Dyck, Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung bei Aduro, nimmt an der Veranstaltung teil und wird in Einzelgesprächen mit Vertretern der Industrie für seine Hydrochemolytic-Technologie (HCT) werben, eine fortschrittliche chemische Recyclingtechnologie. HCT spaltet komplexe Abfallströme effizient in wertvolle Chemikalien auf, und zwar auf eine umweltfreundliche Weise, die sowohl den Energieverbrauch als auch das Abfallaufkommen erheblich reduziert. Die Technologie eignet sich besonders für die Behandlung von Kunststoffabfällen, die traditionell als nicht recycelbar gelten, was ein zentrales Thema der Veranstaltung war.

Diese historischen Verhandlungen im Rahmen des INC-4 finden zu einem sowohl für die Welt als auch für das Unternehmen entscheidenden Zeitpunkt statt. Die Öffentlichkeit und die sie vertretenden Regierungen fordern von den Kunststoffherstellern echte Maßnahmen zur Verbesserung der Herstellung, der Verwendung und des Umgangs mit Kunststoffen. Diese weltweite Aufmerksamkeit, die durch die Unterstützung der Vereinten Nationen, des Privatsektors und der Finanzinstitute gefördert wird, ist ein gutes Zeichen für Unternehmen wie Aduro. Mit seiner Technologieplattform an der Spitze der Innovation geht Aduro viele der kritischen Probleme an, die zu den heutigen niedrigen Recyclingraten für Kunststoffabfälle beitragen.

Aduro steht im Einklang mit der Aufgabe von INC-4, einen nachhaltigen Weg zur Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen zu beschreiten. Das Unternehmen setzt sich für ein Abkommen ein, das nicht nur die Kunststoffverschmutzung beenden soll, sondern auch die weitere nützliche Verwendung von Kunststoffen ermöglicht. Dazu gehört auch die Verpflichtung, den rund 3 Milliarden Menschen, die derzeit nicht über solche Einrichtungen verfügen, grundlegende Abfallentsorgungsdienste zur Verfügung zu stellen und damit eine der Hauptursachen der Umweltverschmutzung direkt zu bekämpfen.

Hauptziele von INC-4

Fördern der Kreislaufwirtschaft: Aduro unterstützt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu erweitern. Dazu gehört das durchdachte Design von Produkten, um ihre Wiederverwendung und ihr Recycling zu erleichtern, sowie die Einführung innovativer Technologien zur Wiederverwendung dieser Materialien in neuen Produkten.

Eintreten für unterstützende Richtlinien: Aduro unterstützt die Entwicklung von Aktionsplänen und Richtlinien wie der Extended Producer Responsibility (EPR, erweiterte Herstellerverantwortung), die für die Förderung wirksamer, auf die Bedürfnisse der einzelnen Länder zugeschnittener Recyclinglösungen von wesentlicher Bedeutung sein können.

Fördern der internationalen Zusammenarbeit: Aduro arbeitet mit der Industrie und Regierungen zusammen, um die Integration des chemischen Recyclings in den jeweiligen nationalen Rahmen zu fördern.



Die Vereinbarung befürwortet einen technologieneutralen Ansatz, der verschiedene Recyclingmethoden unterstützt und Anreize für die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen durch nationale Aktionspläne setzt. Und sie ermutigt zu höheren Investitionen in innovative Technologien, einschließlich des chemischen Recyclings, das eine wichtige Alternative zum Deponieren oder Verbrennen nicht mechanisch recycelbarer Kunststoffe wie medizinischen Abfällen darstellt. Dieser integrierte Ansatz zielt darauf ab, die Recyclingkapazitäten zu erweitern und wirtschaftliche Vorteile für die gesamte Gemeinschaft zu schaffen.

"Unsere Teilnahme am INC-4 ist eine fantastische Gelegenheit, zur Diskussion über fortschrittliches chemisches Recycling beizutragen und dessen entscheidende Rolle bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft hervorzuheben", sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies. "Wir freuen uns, unsere Erkenntnisse und die Fortschritte, die wir mit der Hydrochemolytic-Technologie erzielt haben, weitergeben zu können. Wir glauben, dass sie eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung von mehr Kunststoffabfällen spielen kann, die derzeit in der Umwelt landen, und gleichzeitig die Ziele von INC-4 unterstützt."

Über das INC

Das Intergovernmental Negotiating Committee (INC) wurde durch einen einstimmigen Beschluss aller 193 Mitgliedstaaten während der Fifth United Nations Environment Assembly (UNEA-5, fünfte Umweltversammlung der Vereinten Nationen) im Februar/März 2022 eingesetzt. Das INC hat eine wichtige Aufgabe: Es will bis 2024 ein rechtsverbindliches globales Instrument zur Bekämpfung der Kunststoffverschmutzung entwickeln. Diese Initiative wurde nach der historischen UNEA-Resolution 5/14 ins Leben gerufen, die den Titel "End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument (Schluss mit der Kunststoffverschmutzung: Auf dem Weg zu einem internationalen, rechtsverbindlichen Instrument)" trug und einen bedeutenden Fortschritt in der globalen Umweltpolitik darstellte.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

