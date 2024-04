DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lindners Zwölf-Punkte-Papier:

"FDP-Chef Christian Lindner steckt in einem Dilemma. Kurz vor dem Bundesparteitag am Wochenende geben die Liberalen mit ihrem "Zwölf-Punkte-Papier" für eine "Wirtschaftswende" den Takt vor. Die FDP hat es geschafft, in der breiten Öffentlichkeit wieder mit dem Thema verbunden zu werden, das schon immer zu ihrem Markenkern zählt: Das ist neben Finanzen nun mal die Wirtschaft. Für die Profilierung ist es also gut, vor allem wenn die Umfragewerte so miserabel sind. Andererseits jedoch riskiert der Parteivorsitzende damit einen glatten Koalitionsbruch."