FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

01:30 KOR: Hynix, Q1-zahlen

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz (9.00 h Pk)

06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (7.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen ((8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Strabag, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz

07:00 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q1-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Adyen, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SNP Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Q1-Zahlen

07:30 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

08:00 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz

08:00 GBR: London Stock Exchange, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung

10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung

10:00 DEU: DFV, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

11:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

11:30 INT: LSE, Hauptversammlung

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online)

14:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen (Call 18.30 h)

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:02 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen

22:05 USA: Eastman Chemical, Q1-Zahlen

22:15 USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KSB, Q1-Zahlen

DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Adler Group, Geschäftsbericht

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: ResMed, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Frühindikatoren 2/24 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/24

08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2023

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/24 08:00 DEU: Gesundheitsausgaben, Jahr 2022

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/24

14:30 USA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (vorab)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/24 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor

10:00 DEU: Online-Pressetermin der Strombörse EEX zu Geschäftsergebnissen des Jahres 2023 und Ausblick auf 2024

10:00 DEU: Pressegespräch Vorstellung Marktstudie «Global Trends in Automotive & Financial Services 2024» (auch online)

10:30 DEU: Steuerforum 2024 des Zentralverbands des Deutschen Handwerks «Steuern im föderalen System»

11:00 DEU: Grundsatzrede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Europa an der Pariser Universität Sorbonne

DEU: Petersberger Klimadialog, Berlin

+ 11.00 Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze spricht zur Zukunft der Klimafinanzierung

+ 12.00 Rede und Panel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

11:00 DEU: Fraport-Veranstaltung «Future of Cargo» mit dem hessischen Finanzminister Alexander Lorz (CDU) und Frankfurter OB Mike Josef (SPD)

13:00 DEU: Pk Rolls-Royce Power Systems AG im Anschluss an die Betriebsversammlung

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen

+ 1000 Bezirkliche Automobilkonferenz der IG Metall

+ 1115 Podiumsdiskussion mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und IG-Metall-Chefin Christiane Benner + 1800 Niedersachsen-Abend beim Stand der Salzgitter AG

USA/CHN: US-Außenminister Blinken führt Gespräche in China

CHN: Beginn der Messe «Auto China», Peking

°





Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi