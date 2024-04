SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

SFS erhält an der Generalversammlung 2024 Zustimmung zu allen Anträgen



25.04.2024 / 06:51 CET/CEST





Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten an der 31. ordentlichen Generalversammlung der SFS Group alle Anträge des Verwaltungsrats. Erstmals stimmte die Generalversammlung über den Nachhaltigkeitsbericht ab und genehmigte diesen. Tanja Birner wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie wurde ebenfalls bestätigt. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung

Mit freundlichen Grüssen

Best regards



Lukas Graf

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 53 50

corporate.communications@sfs.com

sfs.com

News Source: SFS Group Schweiz AG





Ende der Medienmitteilungen