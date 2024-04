Berlin (ots) -Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz am 29. April um 10 UhrUm die Mehrwegquote steht es nicht gut: Neueste Zahlen des Umweltbundesamts zeigen, dass sie auf nur noch rund 42 Prozent geschrumpft ist. Sorge bereitet zudem der rasante Anstieg umweltschädlicher Getränkedosen um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die vom Europaparlament beschlossene EU-Verpackungsordnung wird mit ihren Mehrwegvorgaben in Deutschland wenig daran ändern und weitestgehend wirkungslos bleiben.Gemeinsam mit unseren Partnern der "Mehrweg-Allianz" legen wir dar, warum die Mehrwegvorgaben aus Europa hierzulande verpuffen werden und welche nationalen Maßnahmen wir von Umweltministerin Lemke für eine grundlegende Überarbeitung des Verpackungsgesetzes fordern. Ebenfalls zeigen wir, wie wir neben politischen Forderungen Verbraucherinnen und Verbraucher für regionale und umweltfreundliche Mehrwegflaschen gewinnen möchten. Mit der Informationskampagne "Mehrweg ist Klimaschutz" starten wir dazu erneut eine der größten Mitmach-Aktionen im Getränkebereich.Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an unseren Newsroom.Datum:Montag, 29. April 2024 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/86153615120Meeting-ID: 861 5361 5120Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe- Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg- Dirk Reinsberg, Geschäftsführender Vorstand Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels- Günther Guder, Geschäftsführender Vorstand PRO MEHRWEG e.V.- Roland Demleitner, Geschäftsführer Private Brauereien Deutschland- Andreas Vogel, Vorstand Verband des Deutschen Getränke-EinzelhandelsPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfe,www.tiktok.com/@umwelthilfe,www.bsky.app/profile/umwelthilfe.bsky.socialOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5765260