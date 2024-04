EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

Umsatzentwicklung Januar - März 2024



Holzminden, 25. April 2024



Symrise startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2024



- Organisches Wachstum von 10,9 %

- Umsatzwachstum von 5,0 % in Berichtswährung

- Konzernumsatz steigt auf 1,3 Mrd. € im ersten Quartal

- Ziele 2024 und Langfristziele bis 2028 bestätigt



Die Symrise AG ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Gestützt von starker Nachfrage und der soliden Aufstellung des Konzerns konnte Symrise den Umsatz in Berichtswährung um 5 % auf 1.291,6 Mio. € (Q1 2023: 1.230,2 Mio. €) steigern. Das organische Wachstum von 10,9 % wurde in beiden Segmenten überwiegend von höherem Volumen getragen.



Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: "Als neuer Vorstandsvorsitzender freut es mich natürlich besonders, dass Symrise so nahtlos an die gute Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen konnte. Trotz der anhaltenden Volatilität in unseren Märkten sind wir auch für die kommenden Monate sehr optimistisch und erwarten eine robuste Nachfrage. Unser diversifiziertes Portfolio, unsere Innovationskraft und unsere globale Aufstellung bilden die Basis, um das Wachstumspotenzial weiter auszuschöpfen und so nachhaltig Wert für alle Stakeholder zu schaffen. Wir sind auf Kurs, unsere für das laufende Jahr und langfristig bis 2028 kommunizierten Ziele zu erreichen."



Scent & Care: Hohe Nachfrage bei Parfümkompositionen und kosmetischen Wirkstoffen



Der Umsatz von Scent & Care, dem Geschäft mit Duftstoffen, Parfümerie-Anwendungen und kosmetischen Wirkstoffen, stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,7 % auf 516,4 Mio. € (Q1 2023: 454,0 Mio. €). Organisch legte der Umsatz sogar um 16,9 % zu.



Im Geschäftsbereich Fragrance verzeichnete vor allem das Luxussegment eine weiterhin hohe Dynamik. Davon profitierte der Anwendungsbereich Fine Fragrance, der im Vergleich zum Vorjahresquartal hohe, prozentual zweistellige Zuwächse erzielte. Auch der Bereich Consumer Fragrance steigerte die Erlöse im zweistelligen Prozentbereich. Wachstumstreiber waren Körperpflege- und Haushaltsprodukte.



Der Geschäftsbereich Aroma Molecules verzeichnete im ersten Quartal ebenfalls zweistellige Zuwächse. Im vergangenen Jahr führte der Produktionsstillstand in Colonels Island, USA, das schwierige Marktumfeld sowie hohe Lagerbestände der Kunden zum Rückgang der Absatzmengen. Die drei ersten Monate des neuen Geschäftsjahres zeigen ein verändertes Bild. Alle Produktgruppen, dazu gehören Menthol, Terpene oder auch Spezialriechstoffe, wurden stark nachgefragt.



Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients entwickelte sich im ersten Quartal des laufenden Jahres gewohnt stark mit einem prozentual zweistelligen organischen Umsatzwachstum. Wichtigste Wachstumstreiber waren die Regionen EAME (Europa, Afrika, Mittlerer Osten) und Lateinamerika. Insbesondere die Anwendungsbereiche Sonnenschutz und Mikro Protection erzielten hohe Zuwächse.



Taste, Nutrition & Health: Deutliches Wachstum bei Anwendungen für würzige Produkte sowie Heimtiernahrung



Das Segment Taste, Nutrition & Health, in dem Symrise die Aktivitäten rund um Geschmackslösungen für Lebensmittel und Getränke, Heimtiernahrung und gesunde Ernährung bündelt, steigerte den Umsatz organisch um 7,5 %. Aufgrund negativer Währungseffekte in Höhe von 55,1 Mio. € blieb der Umsatz in Berichtswährung mit minus 0,1% fast konstant bei 775,2 Mio. € (Q1 2023: 776,1 Mio. €). Wachstumstreiber waren die Regionen Lateinamerika und EAME.



Der Geschäftsbereich Food & Beverage mit seinen Anwendungsbereichen Getränke sowie süße und kulinarische Produkte erzielte mittlere prozentual einstellige Steigerungsraten. Die größten Zuwächse im zweistelligen Bereich verzeichneten hier die würzigen Produktanwendungen.



Der Geschäftsbereich Pet Food, mit Produkten für Heimtiernahrung, erzielte ebenfalls prozentual zweistellige Steigerungsraten. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen aus den Regionen Lateinamerika und Asien/Pazifik. Der Ausbau der Kapazitäten in Wachstumsmärkten schreitet voran und schafft die Grundlage für den weiteren internationalen Ausbau des Geschäfts.



Symrise bekräftigt Wachstums- und Gewinnziele



Für das Jahr 2024 bekräftigt Symrise seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele. Der Konzern geht weiterhin davon aus, schneller als der relevante Markt zu wachsen. Das prognostizierte langfristige Wachstum des relevanten Marktes beträgt etwa 3 % bis 4 % weltweit. Für den Konzern gilt unverändert die langfristige organische Wachstumserwartung von 5 % bis 7 % (CAGR), die auch im Jahr 2024 erreicht werden soll. Bis Ende 2028 strebt das Unternehmen einen Umsatz von 7,5 Mrd. € bis 8,0 Mrd. € an.

Symrise hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität ergriffen, u. a. ein Effizienz-Programm mit einem strikten Kostenmanagement im gesamten Unternehmen. Unter der Annahme weitgehend stabiler Rohstoffkosten geht der Konzern für 2024 von einer

EBITDA-Marge von rund 20 % aus. Mittelfristig strebt Symrise eine EBITDA-Marge in der Bandbreite von 20 % bis 23 % an. Für den Business-Free-Cashflow wird eine Quote bezogen auf den Umsatz von etwa 12 % für 2024 angestrebt. Mittelfristig soll die Quote 14 % betragen.





Finanzkalender 2024

15. Mai - Jahreshauptversammlung

01. August - Halbjahresbericht Januar - Juni 2024

24. Oktober - Umsatzentwicklung Januar - September 2024



Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,7 Mrd. € im Geschäftsjahr 2023 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more…



