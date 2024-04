The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2024ISIN NameDE000A1KRJJ1 ING-DIBA AG HPF 12/24DE000A11QHV9 PROCRED. HOL 14/24US9128286R69 USA 19/24US912828X703 US TREASURY 2024FR0013220902 AGENCE FSE DEV. 16/24 MTNES00000124W3 SPANIEN 14-24US526057BZ61 LENNAR 2024DE000HLB5MY9 LB.HESS.THR.CARRARA04U/18CH0241528741 BNG BK 14/24 MTNES0001351396 COM.AUT.CAS.LEON 14-24DE000A2TSB16 FCR IMMOBILIEN ANL 19/24XS1063399536 LETTLAND 14/24 MTNUS12591DAC56 CNOOC NEXEN FI. 14/24XS1987142673 BK NOVA SCOT 19/24 MTNDE000LB11868 LBBW STUFENZINS 19/24DE000LB118M0 LBBW STUFENZINS 19/24DE000DFK0RF9 DZ BANK IS.A1740DE000DFK0SY8 DZ BANK IS.A1777SE0016844526 VESTUM 21/24 FLRDE000SLB8627 LDSBK.SAAR IHS S.862US91282CEK36 USA 22/24FR0013399110 CM HOME LOAN SFH 19/24MTNXS2173111282 INST.CRD.OF. 20/24 MTN