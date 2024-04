The following instruments on XETRA do have their first trading 25.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.04.2024Aktien1 CA09263C1068 Blackrock Inc. CDR2 CA37150L1031 Generation Uranium Inc.3 US03815U4094 Applied DNA Sciences Inc.4 SE0022049920 Clinical Laserthermia Systems AB5 CA31866G1028 First Andes Silver Ltd.6 DE000A35JR82 Medigene AG BZRAnleihen/ETF/ETP1 EU000A3K4EW6 Europäische Union2 XS2805234700 Flutter Treasury DAC3 DE000HLB5691 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale4 DE000HLB57B3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 FR001400PST9 RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.6 XS2809670172 Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.7 FI4000571104 Finnland, Republik8 XS2809670099 Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.9 XS2811096267 Glencore Capital Finance DAC10 DE000A2LQPQ1 Hamburg, Freie und Hansestadt11 US91282CKP58 United States of America12 US91282CKK61 United States of America13 US025816DT39 American Express Co.14 US025816DR72 American Express Co.15 US025816DU02 American Express Co.16 BE0390130939 Crelan S.A.17 DE000A383C50 Die Sparkasse Bremen AG18 DE000A351XW3 DZ HYP AG19 XS2806452145 Eurobank S.A.20 BE0390128917 Fluvius System Operator21 XS2810268107 Prologis L.P.22 FR001400PSS1 RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.23 SK4000025201 Tatra Banka AS24 US91282CKN01 United States of America25 XS2688645550 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.26 DE000HLB56F6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 LU1437018598 Amundi Euro Government Bond UCITS ETF28 IE000AZOUN82 Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF29 IE000MQ5XEW1 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF30 DE000A4AER62 ETC Group Core Bitcoin ETP