Mark Zuckerberg bittet die Investoren um Geduld. Investitionen in AI werden höher als erwartet ausfallen und länger benötigen, um den Umsatz und Gewinn zu steigern. IBM legte einen gemischten Abschluss vor. Der Gewinn schlug die Erwartungen, aber die Schwäche im Beratungsgeschäft belastet die Aktien. BASF beginnt sich zu stabilisieren. Der Umsatz blieb noch unter den Erwartungen, aber die Margen fielen deutlich besser als befürchtet aus.Der Aktienhandel in Asien reagiert gemischt auf die schwachen Vorgaben aus New York. Die chinesischen ...

