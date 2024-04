Emittent / Herausgeber: GBI Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

GBI Group startet die Hochbauarbeiten für neues SMARTments connect in Bielefeld - Innovatives Beherbergungsangebot mit 223 Einheiten in bester Lage direkt am Hauptbahnhof



25.04.2024 / 07:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zu der neuen Immobilie wird eine große Community-Kitchen im Dachgeschoss gehören, die allen Gästen rund um die Uhr und kostenlos zur Verfügung steht und mit dem Südbalkon eine tolle Aussicht über die Stadt ermöglicht. Jedes Apartment im neuen SMARTments connect bietet einen komfortablen Wohn- und Schlafbereich sowie ein modernes Badezimmer. Zentraler Bestandteil der Philosophie von SMARTments connect ist die Förderung einer lebendigen Community. Aktiv unterstützt wird diese durch öffentliche Gemeinschaftsräume, etwa für Co-Working, Austausch sowie vielfältige Veranstaltungen.

Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen zeigte sich im Rahmen der Grundsteinlegung hocherfreut über den Hochbau-Start: "Die Serviced Apartments sind eine Bereicherung für den gesamten Bereich um den Hauptbahnhof herum. Nun schließt sich die Baulücke an der Bahnhofstraße mit einem interessanten und innovativen Immobilienkonzept. Ein Restaurant im Erdgeschoss für alle, darüber die Serviced Apartments: das hört sich spannend an." Eine enge Zusammenarbeit zu dem Projekt gab es in den vergangenen Jahren vor allem zwischen der GBI und dem Gestaltungsbeirat der Stadt Bielefeld. "Fassadengestaltungen, gute Proportionen und eine der Umgebung angemessene Maßstäblichkeit sind gerade in repräsentativen urbanen Lagen der entscheidende Faktor", betont der Beiratsvorsitzende, der Architekt und Stadtplaner Prof. Rolf Westerheide: "Hier vertrauensvoll und effektiv zu kooperieren und eine gute städtebauliche Integration zu bewirken, entfaltet positive Wirkung weit über das eine Gebäude hinaus. Daran hängt die Attraktivität der gesamten Innenstadt, insbesondere an städtischen Ankunftsorten wie dem Hauptbahnhof."

Wie bei allen sich derzeit in Planung und Realisierung befindlichen Developments der GBI liegt auch bei dem neuen SMARTments connect in Bielefeld der Fokus auf Nachhaltigkeit. Der hohe Energieeffizienzstandard 40 ist eine Besonderheit für ein Serviced Apartment-Projekt in Deutschland. Hinzu kommt eine DGNB-Gold-Vorzertifizierung. Die energieeffiziente Konzeption wird kombiniert mit einer Photovoltaik-Anlage zur Eigenstrom-Nutzung. Die vorgehängte Fassadenbekleidung besteht zu 40 Prozent aus recyceltem Baumaterial. Beton wird reduziert eingesetzt. "Die GBI Group hat sich bewusst für nachhaltiges Bauen entschieden und geht mit Projekten wie diesem in die Umsetzung", erläutert Alexandra Quint, Head of Sustainability & ESG der GBI Group.

Das SMARTments connect Bielefeld ist das zweite SMARTments connect in Deutschland. Das erste Haus wurde vor wenigen Wochen in Frankfurt in der City Ost eröffnet. Seit über einem Jahrzehnt hat die SMARTments Familie Pionierarbeit in den Bereichen Microliving und Serviced Apartments geleistet. Nun wird mit SMARTments connect der Trend zur Community-Bildung aufgegriffen. Das Haus in Bielefeld lässt das Gesamt-Portfolio auf knapp 2.400 Einheiten anwachsen. "Die hohe Nachfrage nach unseren Produkten ist ein klares Signal für die Relevanz unseres Angebots, und wir setzen konsequent auf Wachstum", betont Daniel Zawe, Geschäftsführer von SMARTments. Ziel ist es, die Anzahl der Einheiten in den nächsten Jahren auf rund 5.000 Apartments mehr als zu verdoppeln, um noch mehr Menschen ein Zuhause fernab der Heimat zu bieten.



Über die GBI Group:

Die GBI ist einer der führenden Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Serviced Apartments, Hotels, Studentenwohnungen, Mikro Apartments und Konzepte für Seniorenwohnen konzentriert. Die 2001 gegründete GBI hat alleine in den vergangenen fünf Jahren Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit insgesamt 1,6 Milliarden Euro Investitionsvolumen realisiert. Dabei wurden über 7.500 Einheiten an Investoren übergeben. Weitere 1,3 Mrd. Umsatzvolumen (GDV) hat sich das Unternehmen für seine Development-Pipeline gesichert. Künftige Neubau-Projekte werden nach dem DGNB Gold Standard bzw. nach EH40-/QNG Anforderungen realisiert. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement sowie Fördermittelberatung gebündelt. Die GBI Capital hat in mehreren Fondsmandaten über 450 Millionen Euro Assets under Management. GBI ist ein Portfolio-Unternehmen von Henderson Park. http://www.gbi.ag

Über SMARTments:

"SMARTments business" und "SMARTments connect" sind Marken der GBI Group und bieten Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments, bei "SMARTments business" inklusive eigener Kitchenette, bei "SMARTments connect" sind zusätzlich auch Gemeinschaftsküchen integriert. Meist sind es Geschäftsreisende oder junge Berufstätige, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments - zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. 1171 Serviced Apartments sind aktuell insgesamt in Betrieb, darunter acht Häuser der Marke "SMARTments business" in München, Hamburg, Berlin (3), Mannheim und Wien (2). Für die Marke "SMARTments connect" ist nach der Eröffnung des ersten Hauses in Frankfurt (128 Apartments) eine weitere Immobilie mit 223 Einheiten in Bielefeld im Bau. Hinzu kommen ebenfalls 302 SMARTments business Einheiten, die sich in Frankfurt am Main (142) und Hamburg (160) im Bau befinden. Zusammen mit den SMARTments student Einheiten, ist SMARTments Betreiber an 15 Standorten mit 2.390 Einheiten (inkl. in Bau). Die Anzahl der Apartments soll in den nächsten Jahren auf über 5.000 wachsen. Dazu kommen die reinen Wohnprodukte SMARTments living und SMARTments senior living. Der Betrieb der beiden Serviced Apartments-Marken erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Group. www.smartments-connect.de , www.smartments-business.de www.smartments-student.de

Pressekontakt:

GBI Group und SMARTments:

Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation,

Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134,

Email: mail@ludwig-km.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.