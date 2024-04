EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

NanoRepro AG: Auf Wachstumskurs - NanoRepro berichtet über vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und aktuelle Entwicklungen



NanoRepro AG: Auf Wachstumskurs - NanoRepro berichtet über vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und aktuelle Entwicklungen Deutliches Wachstum im Kerngeschäft

Umsatz im Geschäftsjahr 2023 rund 3,2 Mio. EUR, Umsatz in Q1-2024 knapp 1,1 Mio. EUR

Eigenkapitalquote 97% und Working Capital von 2,63 EUR je Aktie zum 31. Dezember 2023

Beteiligung terraplasma medical GmbH kommt aufgrund unterschiedlicher Kaufpreisvorstellungen nicht zustande Marburg, 25. April 2024. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) berichtete heute über die aktuellen Geschäftsentwicklungen. Geschäftsentwicklung 2023 Nach vorläufigen Zahlen erzielte die NanoRepro AG im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,2 Mio. EUR. Dieses Umsatzniveau ist nicht mit dem Vorjahr, in dem im Umfeld der Corona-Pandemie noch SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests für 36,4 Mio. EUR verkauft und ein Gesamtumsatz von 38,5 Mio. EUR erzielt wurde, nicht vergleichbar. Bereinigt um die Umsätze mit Corona-Schnelltests im Jahr 2023 über 660 TEUR war das Kerngeschäft mit den ZuhauseTEST's zur Selbstdiagnose von Krankheiten sowie den Nahrungsergänzungsmitteln im vergangenen Jahr weiter auf Wachstumskurs. Die Umsätze in den beiden Segmenten kletterten dabei um +18 Prozent von 2,1 auf 2,5 Mio. EUR. Vergleicht man die Umsätze mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 (Jahresumsatz: 1,2 Mio. EUR), bedeutet dies sogar mehr als eine Umsatzverdoppelung (+ 108%). Bei den ZuhauseTEST's konnte die Gesellschaft das Vertriebsnetz im Inland wie auch im europäischen Ausland durch die Intensivierung bestehender Geschäftsverbindungen als auch die Gewinnung neuer Handelspartner ausbauen. Im Produktbereich alphabiol konnte die Geschäfts- und Marketingstrategie final erarbeitet werden, sodass die Vertriebsaktivitäten in diesem Segment im vierten Quartal 2023 deutlich an Fahrt aufnehmen konnten. Zusätzlich wird das Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln - zuletzt durch die Markteinführung eines innovativen Eisen-Präparates - sukzessiv erweitert. Per Ende 2023 war die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von rd. 97% nicht nur fast vollständig eigenfinanziert, sondern verfügte auch über ein Working Capital von knapp 34,0 Mio. EUR, was einem rechnerischen Wert von 2,63 EUR je Aktie entspricht. Beteiligungsentwicklung Im Oktober 2023 hatte die Gesellschaft über den geplanten Einstieg bei der terraplasma medical GmbH mit Sitz in Garching (Landkreis München) berichtet, in dessen Rahmen 37,5 Prozent der Anteile an der terraplasma medical GmbH von der Viromed Plasma GmbH erworben werden sollten. Die NanoRepro AG verfolgte damit das Ziel, ihre bisherigen Geschäftsfelder um die Wundbehandlung auf Grundlage von kaltem atmosphärischem Plasma zu erweitern und mittelfristig eine Mehrheitsbeteiligung an der terraplasma medical GmbH zu erwerben. Für 37,5 Prozent der Geschäftsanteile stand ein Kaufpreis im voraussichtlich niedrigen zweistelligen Millionenbereich im Raum. Im Zuge der Due-Diligence-Prüfung und Vertragsverhandlungen konnte letztendlich aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zum finalen Kaufpreis keine Einigung erzielt werden, weshalb die geplante Beteiligung nicht zustande kommt. Sehr positiv entwickelt sich die strategische Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, an der sich NanoRepro für 2,7 Mio. EUR mit 9,9 Prozent im Herbst 2023 im Kontext des geplanten Ausbaus des eigenen Produktportfolios um Kosmetik-Produkte beteiligt hatte. Die vollständig veganen sowie mikroplastik- und parfümfreien Produkte des in Marburg im Jahr 2022 gegründeten Unternehmens, die unter der Marke "NewKee" vermarktet werden, sind derzeit unter anderem in der Drogeriemarktkette dm erhältlich. Im Jahr 2023 wurde eine Sonnencreme aus dem NewKee-Sortiment als "Beste vegane Sonnencreme" ausgezeichnet. Mitgesellschafter der Deutsche Kosmetikwerke und Werbebotschafter der Marke NewKee sind Tennisprofi Angelique Kerber und Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer. Mit dem abgeschlossenen Lizenzvertrag im Bereich der "Kontinuierlichen Glukosemessung" möchte die NanoRepro AG zudem die bestehende Diagnostik-Sparte erweitern und nach erfolgreichem Abschluss des laufenden Entwicklungs- und Zulassungsprozesses durch den Lizenzpartner EyeSense von wiederkehrenden Erträgen und hohen jährlichen Wachstumsraten, die mit der kontinuierlichen Überwachung des Blutzuckerspiegels einhergehen, profitieren. Durch zeitliche Verzögerungen, die sich aufgrund der Komplexität und der hohen Prüfanforderungen an das gemäß MDR nach Klasse IIb deklarierte Produkt bei der Bearbeitung durch die Benannte Stelle ergeben, werden entgegen der bisherigen Erwartung anstatt in 2024 erst im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 erste Umsätze bei Einhaltung des vorliegenden Zeitplans erwartet. Ausblick Nach dem deutlichen Umsatzanstieg im Kerngeschäft in 2023 verzeichnet die NanoRepro AG auch im Jahr 2024 weitere Zuwächse beim Verkauf der ZuhauseTEST's und den Nahrungsergänzungsmitteln. So wurden im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.03.2024 Umsätze in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR erzielt, was im Vergleich zu den im ersten Quartal 2023 generierten Segmentumsätzen über 0,6 Mio. EUR einem Wachstum von mehr als 80 Prozent entspricht und ebenso bereits mehr als 40% der Gesamtumsätze über 2,5 Mio. EUR ausmacht, die die NanoRepro AG in 2023 mit diesen Produkten erwirtschaftet hat. Insgesamt wird deshalb auch in diesem Jahr ein dynamisches Geschäftswachstum erwartet. Neben dem organischen Wachstum sieht das Management ferner zusätzliche Möglichkeiten zur anorganischen Weiterentwicklung der Gesellschaft und führt hierzu bereits konkrete Verhandlungsgespräche. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com



