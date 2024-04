DJ Symrise übertrifft dank starker Dynamik bei Duftstoffen Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise ist zu Jahresbeginn mit einem organischen Plus von 10,9 Prozent deutlich stärker gewachsen als am Markt erwartet. Vor allem das Geschäft mit Duftstoffen und kosmetischen Wirkstoffen lief unerwartet dynamisch, während das Wachstum im Geschäft mit Aromen, Nahrungsmittelzusätzen und Tiergesundheit von negativen Wechselkurseffekten ausgebremst wurde.

Symrise steigerte die Einnahmen um 5 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte - das sind 10 Millionen Euro mehr als von Analysten erwartet. Organisch, also vor Wechselkurseffekten und Portfolioveränderungen, belief sich das Wachstum auf 10,9 Prozent. Es übertraf damit die Markterwartung von 9,1 Prozent und fiel auch höher aus als der für 2024 insgesamt angepeilte Wachstumskorridor von 5 bis 7 Prozent, den Symrise bestätigte. Auch am Margenziel von "rund 20" Prozent hielt der DAX-Konzern fest. Zur Profitabilität im Auftaktquartal machte das Unternehmen wie üblich keine Angaben.

Scent & Care verzeichnete in ersten Quartal ein organisches Wachstum von 16,9 Prozent und lag damit über den erwarteten 10,6 Prozent, Taste, Nutrition & Health erreichte ein Plus von 7,5 Prozent. Im letztgenannten Bereich bremsten negative Währungseffekte von 55,1 Millionen Euro das Wachstum. Hier hatten Analysten mit mehr organischem Wachstum gerechnet, nämlich mit 8,2 Prozent.

