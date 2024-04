EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat

Christian Schwenkenbecher rückt als Chief Client Officer in den Vorstand auf Hamburg, 25. April 2024 - Der Aufsichtsrat des Hamburger Asset- und Investment-Managers MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat in seiner heutigen Sitzung Constantin Baack (45) mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Ulf Holländer (65) scheidet nach 24 Jahren im Vorstand des Unternehmens, davon neun Jahre als Vorstandsvorsitzender, im besten Einvernehmen aus dem Vorstand aus. Mit Ablauf der Hauptversammlung wechselt Ulf Holländer nahtlos in den Aufsichtsrat, wo er Dr. Ottmar Gast (72) ablösen wird. Constantin Baack ist seit 2008 bei MPC Capital, davon seit 2015 im Vorstand und verantwortet dort den Bereich Shipping. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen des Unternehmens im In- und Ausland. Dies umfasst im Wesentlichen die Initiierung zahlreicher Investment-Strukturen und Unternehmen - insbesondere der MPC Container Ships - sowie den Ausbau des maritimen Dienstleistungsgeschäfts. Seine berufliche Laufbahn begann Baack zunächst bei Hamburg Süd, bevor er zu Ernst & Young in die Wirtschaftsprüfung und Transaktionsberatung wechselte. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Christian Schwenkenbecher (41) als Chief Client Officer in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Schwenkenbecher ist seit 2022 als Head of Institutional Sales & Products bei MPC Capital tätig. Zuvor war er 10 Jahre im Investment Banking des Bankhauses Hauck Aufhäuser Lampe und verantwortete dort zuletzt die Transaktions- und Vertriebsaktivitäten in London. Dr. Axel Schroeder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MPC Capital AG: "Ulf Holländer hat unser Unternehmen ganz entscheidend geprägt und als CEO seit 2015 maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Neupositionierung des Unternehmens. Seiner hervorragenden Arbeit ist es zu verdanken, dass MPC Capital heute ein breit und solide aufgestellter Asset- und Investment-Manager ist. Dafür danken wir Ulf Holländer ganz herzlich." "Wir freuen uns, dass jetzt mit Constantin Baack ein erfahrener Manager aus den eigenen Reihen den Vorstandsvorsitz übernimmt. In enger Zusammenarbeit mit Ulf Holländer und dem Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein hat Constantin Baack in den vergangenen Jahren die erfolgreiche Transformation von MPC Capital zu einer global agierenden Investment- und Dienstleistungsgruppe vorangetrieben. Wir sind überzeugt, dass MPC Capital bei ihm in den besten Händen ist und ein erfolgreicher Übergang in der Unternehmensführung gewährleistet ist", sagt Schroeder. "Gleichzeitig freuen wir uns, dass Christian Schwenkenbecher den Vorstand verstärkt. Mit seiner breiten Erfahrung im institutionellen Vertrieb wird er den Vorstand ideal ergänzen." Constantin Baack, Mitglied des Vorstands und designierter Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG: "MPC Capital steht auf einem starken Fundament. Davon profitieren wir auch in einem aktuell herausfordernden globalen Marktumfeld enorm und können daher auch Chancen gezielt nutzen. Unser tägliches Bestreben ist es, für unsere Investoren und Kunden der bestmögliche Partner zu sein. Wir sehen enorme Entwicklungschancen, die sich nicht zuletzt aus der beschleunigten Energiewende sowie der notwendigen Dekarbonisierung des Welthandels ergeben. Dieses Potenzial und die daraus resultierenden Chancen gilt es für uns zu nutzen", sagt Baack. "Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und Ulf Holländer für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, MPC Capital erfolgreich weiterzuentwickeln und ein bevorzugter Partner für unsere Stakeholder weltweit zu bleiben." Der Vorstand der MPC Capital AG setzt sich mit Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 wie folgt zusammen: Constantin Baack (Chief Executive Officer; Vorsitzender), Dr. Philipp Lauenstein (Chief Financial Officer) und Christian Schwenkenbecher (Chief Client Officer). Der Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat soll mit Zustimmung der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 erfolgen. Kontakt: MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 30 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.



