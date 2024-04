© Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa



Der Fondsmanager DWS hat sein verwaltetes Vermögen und den Gewinn deutlich gesteigert. So ist er nun dazu in der Lage, eine große Summe an die Aktionäre auszuschütten.Die DWS Group, Fondstochter der Deutschen Bank, hat nach einem starken Start ins Jahr 2024 ihre Ambitionen für die kommenden Jahre bekräftigt. Trotz der allgemeinen Branchenschwierigkeiten verzeichnet das Unternehmen deutliche Zuwächse bei den verwalteten Vermögen, die im ersten Quartal einen neuen Höchststand von 941 Milliarden Euro erreichten. Dies entspricht einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertrifft die Zahlen des letzten Jahres von 841 Milliarden Euro deutlich. Unter der Leitung des …