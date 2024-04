Am Donnerstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein leichter Rücksetzer ab. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,3 Prozent schwächer bei 18.037 Zähler erwartet. Charttechnisch betrachtet nährt sich der deutsche Leitindex damit erneut der vielbeachteten 18.000-Punkte-Marke. Folgende Themen stehen zudem im Fokus:1. US-Chipwerte starkAm vergangenen Mittwoch zeigte sich an den US-Börsen ein gemischtes ...

