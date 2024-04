Ethereum statt Bitcoin: Hier gewinnt ETH

In den letzten 24 Stunden fällt Bitcoin um rund 3,5 Prozent, während es bei Ethereum nur 2,8 Prozent Verluste gibt. Auch auf Wochensicht notiert Ethereum etwas fester als die wertvollste Kryptowährung der Welt. Doch die zuletzt marginal bessere Kursentwicklung ist nicht die entscheidende Metrik, in welcher Ethereum vorne liegt. Vielmehr verweist der folgende On-Chain-Analyst auf die inflationäre Entwicklung beider Kryptowährungen, bei welcher Ethereum trotz mitunter anderweitig verbreiteter Annahmen vorne liegt.

For some people, shocking but true!



Despite the Bitcoin, Halving Ethereum remains less inflationary than BTC due to its lower issuance rate. pic.twitter.com/dS0wfZNZDz - Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) April 22, 2024

In dem hiesigen Kommentar auf X hebt der Analyst hervor, dass Ethereum trotz des jüngsten Halvings, das das Angebot von Bitcoin reduzieren soll, eine geringere Inflationsrate aufweist als Bitcoin. Zwar sei das Angebotswachstum bei Bitcoin halbiert worden, doch Ethereum bleibe in dieser Hinsicht attraktiver. Dies liegt an der niedrigeren Ausgaberate von Ethereum. Solch ein Vergleich betont, dass Ethereum, relativ gesehen, sein Angebot besser kontrolliert. Die Währung ist Stand jetzt also weniger inflationär als Bitcoin.

Bitcoin ist ein knappes und hartes Asset, nur Ethereum eben aktuell noch knapper und härter. Nichtsdestotrotz dürfte dies nicht unbedingt die Schlussfolgerung untermauern, dass Anleger jetzt Ethereum Bitcoin vorziehen sollten, oder?

Ethereum statt Bitcoin kaufen?

Die Inflationsrate bei Kryptowährungen ist ein wesentlicher Faktor, allerdings nicht der alleinige Indikator für ihren Erfolg. Kleinere Unterschiede in den Nachkommastellen in der Inflation von Bitcoin und Ethereum sind in ihrer Bewertung weniger entscheidend. Wichtiger ist, dass beide Währungen nicht durch massive Inflation ihre Anleger verwässern. Ein kontrolliertes Angebot, das die Inflation begrenzt, ist entscheidend für die Erhaltung des Wertes. Somit spielt die Stabilität des Angebots eine größere Rolle als minimale Abweichungen in der Inflationsrate. Diese Grundsätze helfen dabei, das Vertrauen der Anleger zu stärken und langfristig den Wert der Kryptowährungen zu sichern. In puncto Tokenomics dürften sowohl Bitcoin als auch Ethereum die Grundlagen geschaffen haben, um mittelfristig eine positive Wertentwicklung zu nehmen.

Ethereum bleibt ein spannendes Investment, das sich von Bitcoin unterscheidet - damit ist ETH nicht zwangsläufig besser, sondern bietet einen einzigartigen Fokus. Während Bitcoin als digitales Gold angesehen und Mittel zur Wertaufbewahrung bewertet wird, besticht Ethereum durch seine breite Anwendbarkeit und die Unterstützung von Smart Contracts, was es zu einer vielseitigen Plattform für DeFi, RWA und Co. macht.

Solana als Alternative? Slothana-Presale vor Ausverkauf

Solana hat sich durch seine jüngste beeindruckende Entwicklung als drittes Basis-Investment im Kryptobereich hinter Bitcoin und Ethereum etabliert. Der anhaltende Boom um Solana zeigt sich täglich im Handel mit Krypto-Memes auf den DEX, wobei Slothana aktuell ein besonders spannendes Projekt scheint.

Die Frist für den Vorverkauf des neuen Meme-Coins im Solana-Ökosystem läuft bald ab. Innerhalb der kommenden Woche wird der Presale beendet, nachdem bereits beeindruckende 15 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Slothana, das bald auf verschiedenen dezentralisierten und zentralisierten Börsen gelistet wird, zieht bereits jetzt große Aufmerksamkeit auf sich, nicht zuletzt wegen seines viralen Faultier-Meme-Brandings.

Slothana unterscheidet sich also von anderen Meme-Coins durch seine große Community und das außergewöhnlich hohe Raising Capital im Vorverkauf, ein seltenes Phänomen bei vielen anderen Meme-Coins. Die einfache und effektive "Send-to-Presale"-Methode, bei der Investoren Solana transferieren, um Slothana-Token zu erhalten, hat augenscheinlich massiv Kapital angezogen. Mit einer rasant wachsenden Anhängerschaft von über 20.000 Mitgliedern und dem baldigen Ende des Presales bieten sich den Investoren nur noch wenige Tage, um ein Engagement in SLOTH aufzubauen.

