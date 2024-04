DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Geschäftsbericht 2023

Jena (pta/25.04.2024/09:14) - 25. April 2024 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Aufgrund der im Berichtsjahr anhaltenden Investorenzurückhaltung und der weiterhin niedrigen Bewertungsniveaus in dem von der DEWB adressierten technologieorientierten Small-Cap-Segment waren die für 2023 angestrebten Verkaufstransaktionen nicht wie geplant umsetzbar. Dem entsprechend wurden im Geschäftsjahr 2023 Erlöse aus Beteiligungsverkäufen von lediglich von 0,1 Millionen Euro (2022: 0) erzielt. Nach Strukturkosten weist die DEWB ein leicht verbessertes operatives Ergebnis (EBIT) von -0,7 Millionen Euro (2022: -0,9 Millionen Euro) aus. Das Finanzergebnis in Höhe von -0,9 Millionen Euro (2022: -3,9 Millionen Euro) enthält neben Zinsaufwendungen in Höhe von 0,7 Millionen Euro Kosten im Zusammenhang mit der Platzierung einer neuen Unternehmensanleihe in Höhe von 0,1 Millionen Euro sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,1 Millionen Euro. Das Nachsteuerergebnis 2023 beträgt damit -1,6 Millionen Euro (2022: -4,8 Millionen Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,10 Euro (2022: -0,29 Euro).

Im Geschäftsjahr 2023 investierte die DEWB 0,5 Millionen Euro in das Beteiligungsportfolio (2022: 3,8 Millionen Euro). Der Wertansatz beträgt zum 31. Dezember 2023 30,9 Millionen Euro (31. Dezember 2022: 31,2 Millionen Euro).

Das Eigenkapital je Aktie reduzierte sich zum Bilanzstichtag 2023 auf 0,89 Euro (31. Dezember 2022: 0,98 Euro). Maßgeblich durch den Kursrückgang der börsennotierten Beteiligungen sind die nach HGB nicht abbildbaren zwischenzeitlichen Werterhöhungen der Beteiligungen des Vorjahres (31. Dezember 2022: 7,2 Millionen Euro bzw. 0,43 Euro je Aktie) zum Ende des Berichtsjahres komplett abgeschmolzen.

Positive operative Entwicklung der Beteiligungen

In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld hat sich der überwiegende Teil der DEWB-Portfoliounternehmen operativ sehr positiv entwickelt. Allen voran konnte die DEWB-Kernbeteiligung LAIQON das Wachstum des verwalteten Vermögens weiter fortsetzen und dieses auf über sechs Milliarden Euro ausbauen. Der LAIQON-Umsatz wuchs gruppenweit um 42 Prozent auf 30,7 Millionen Euro. Einen der wichtigsten Meilensteine legte LAIQON mit Abschluss der strategischen Kooperation mit der Union Investment Gruppe. Mit dem konzerneigenen WealthTech LAIC soll eine KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung als gemeinsames Produkt für Kunden des genossenschaftlichen Finanzverbunds aufgebaut und durch Union Investment vertrieben werden. Union Investment zählt mit 5,8 Millionen Anlegern und einem verwalteten Vermögen von 455,2 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2023) zu den größten deutschen Asset Managern. Die Partnerschaft mit LAIQON generiert signifikantes zusätzliches Wachstumspotenzial und fordert aus Sicht der DEWB eine mittelfristige Neubewertung sowohl für das WealthTech LAIC als auch für die LAIQON-Aktie ein.

Das B2B-Fintech aifinyo hat das profitable Wachstum des Geschäfts auch 2023 fortgesetzt und dabei seine in Deutschland einzigartige cloudbasierte Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen weiter ausgebaut.

Der Neobroker NAGA konnte mit verstärktem Management und der Refokussierung auf das attraktive Kerngeschäft wieder zur operativen Profitabilität zurückkehren und erzielte 2023 mit sieben Millionen Euro das bisher höchste EBITDA der Unternehmensgeschichte. Nach Abschluss des Mergers mit dem Wettbewerber capex.com im zweiten Quartal 2024 soll der Gang an die US-Technologiebörse NASDAQ erneut in Angriff genommen werden.

Stableton, Betreiber eines führenden europäischen Marktplatzes für alternative Anlagen, hat gemeinsam mit den Partnern Swissquote und Morningstar ein vielbeachtetes innovatives Produkt gelauncht, das die 20 größten VC-Unicorns für jedermann investierbar macht. Die Gesellschaft profitiert dabei von einem wieder anziehenden IPO-Sentiment sowie steigender Nachfrage nach Pre-IPO-Investments.

CASHLINK, Anbieter der führenden Infrastruktur zur Tokenisierung von Vermögenswerten, konnte mit einer Reihe von Emissionen namhafter Kunden seine in Deutschland führende Position weiter ausbauen und gewann in einem für VC-Finanzierungen extrem schwierigen Marktumfeld unter anderem die Helaba als strategischen Investor.

Auch dem Neobroker nextmarkets gelang es, weiteres Kapital zu akquirieren und durch den Zusammenschluss mit ADRIX, führender Technologieentwickler für die Indexierung menschlicher Daten, seinem Produktangebot ein aussichtsreiches innovatives Produkt hinzuzufügen. Im Rahmen einer laufenden Finanzierungsrunde wurden zudem Börsenpläne für das gemeinsame Unternehmen bekannt gegeben.

"Wir haben im Berichtsjahr zwar eine beeindruckende Rallye der Kapitalmärkte gesehen; Teil der Wahrheit ist jedoch auch, dass diese großteils an den Werten der zweiten und dritten Reihe aus dem Small- und Micro-Cap-Segment vorbeigegangen ist. Die Aktienkursentwicklung unserer börsennotierten Beteiligungen verlief entsprechend enttäuschend. Deren positive operative Entwicklung reflektiert sich nicht im aktuellen Portfoliowert und hätte aus unserer Sicht eine deutlich positivere Kursperformance gerechtfertigt", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Erfolgreiche Refinanzierung der Anleihe 2018/2023

Die DEWB hat die zum 30. Juni 2023 ausgelaufene 15 Millionen Euro Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2LQL97 / WKN: A2LQL9) erfolgreich refinanziert. In einem für Small- und Micro-Caps nahezu zum Erliegen gekommenen Finanzierungsumfeld wurde eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,0 Prozent p.a. und mit einem Nennwert von zunächst 6,64 Millionen Euro bei bestehenden und neuen Investoren platziert. Die Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351NS2/ WKN: A351NS) wurde am 15. Juni 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen. Die Tilgung der Altanleihe erfolgte neben dem entsprechenden Emissionserlös mit bestehender Liquidität und durch Nutzung einer Bankfinanzierungslinie. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 konnte das Anleihevolumen mit der weiteren Platzierung von zwei Millionen Euro auf nunmehr 8,64 Millionen Euro ausgebaut und die Liquiditätsbasis weiter gestärkt werden.

Ausblick

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie plant die DEWB, das Beteiligungsportfolio auf einen Wert von 100 Millionen Euro auszubauen. Ziel der DEWB für 2024 ist es, sowohl auf der Exit- als auch auf der Beteiligungsseite aktiv zu sein und damit ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Dabei steht die Umsetzung der ursprünglich für 2023 angedachten Exits im Fokus.

CEO Bertram Köhler: "Auch wenn die Börse die erfreuliche Entwicklung unserer Beteiligungen bisher noch nicht honoriert, sind wir fundamental vom weiteren nachhaltigen Wertanstieg des DEWB-Portfolios überzeugt. Das sich weiter verbessernde Marktumfeld, an dem auch zunehmend die kleineren Werte teilhaben, dürfte uns hierfür den notwendigen Rückenwind geben."

Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2023 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download ( https://dewb.de/wp-content/uploads/2024/04/DEWB-GB-2023.pdf ) zur Verfügung.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Aussender: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Adresse: Semmelweisstr. 4, 07743 Jena Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: ms@dewb.de Website: dewb.de

ISIN(s): DE0008041005 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

