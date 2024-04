Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Covered Bond-Markt Portugal startete durchaus überraschend emissionsfreudig ins neue Jahr und lässt auf ein deutlich aktiveres Jahr hoffen, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Mit der Novo Banco habe auch ein ehemaliger Benchmarkemittent ein Comeback am Primärmarkt gegeben und die Riege der in diesem Teilmarkt aktiven Institute auf vier Banken erweitert. ...

