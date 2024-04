Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten war in den letzten Tagen geprägt von Zuversicht bezüglich der Konjunktur- und Gewinnentwicklung sowie relativer Gelassenheit in Bezug auf geopolitische Risiken, so die Analysten der Helaba.Zwar seien jederzeit Zuspitzungen der Lage im Nahen Osten oder in der Ukraine möglich, sie würden sich aber kaum vorhersagen lassen und so würden sich die Akteure erleichtert zeigen, dass es bisher nicht zu einem weiteren Krieg (Iran-Israel) gekommen sei. Die Wachstumszahlen in den USA würden heute erneut im Plus erwartet und entsprechend seien auch die Zinssenkungserwartungen gedämpft. Allerdings würden die Analysten nicht mit einer positiven Überraschung rechnen. ...

