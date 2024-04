Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Madeleine Ronner, Fondsmanager bei DWS.Die Dynamik an den weltweiten Aktienmärkten sei im März ungebrochen gewesen, angetrieben von der Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung in Verbindung mit niedrigeren Zinsen, verstärkt durch das Thema KI. Im Industriesektor spiegele sich der Optimismus in Bezug auf die Nachfrage nach Rechenleistung insbesondere in der Entwicklung der Anbieter von Elektrogeräten wider. ...

