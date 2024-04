Ford hat im ersten Quartal 2024 mit seinem Elektrofahrzeug-Geschäft Verluste in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar eingefahren. Die Umsätze dieses Geschäftsbereichs sanken in den ersten drei Monaten des Jahres um 84 Prozent, was Ford auf den "branchenweiten Preisdruck" zurückführt. Der Absatz der Elektro-Sparte Ford Model e ist keineswegs so stark wie der Umsatz gesunken, im Gegenteil: Mit 20.233 Fahrzeugen hat Ford Model e auf Jahressicht um 86 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...