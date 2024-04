EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Nabaltec AG mit Dividendenvorschlag in Höhe von 0,28 Euro je Aktie und einem Umsatz von 54,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2024 nach vorläufigen Zahlen Umsatz 2023 bei 200,1 Mio. Euro nach 218,8 Mio. Euro im Vorjahr (-8,5 %)

Operatives Ergebnis (EBIT) 2023 in Höhe von 18,3 Mio. Euro (2022: 29,2 Mio. Euro)

Vorläufige Zahlen erstes Quartal 2024: Umsatz 54,0 Mio. Euro (Q1 2023: 57,0 Mio. Euro); EBIT 5,0 Mio. Euro (Q1 2023: 5,2 Mio. Euro)

Bestätigung der Prognose für 2024: leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % Schwandorf, 25. April 2024 - Die Nabaltec AG hat heute ihren Konzernjahresabschluss 2023 veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 200,1 Mio. Euro nach 218,8 Mio. Euro im Vorjahr (-8,5 %). Das operative Ergebnis (EBIT) lag 2023 bei 18,3 Mio. Euro nach 29,2 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) lag bei 9,1 %. Im Jahr 2023 lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 31,0 Mio. Euro nach 42,4 Mio. Euro 2022 (-26,9 %). Die EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) betrug 15,4 %. Für das abgelaufene Geschäftsjahr errechnet sich ein Konzernergebnis von 11,4 Mio. Euro nach 26,4 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie im Jahr 2023 von 1,30 Euro (Vorjahr: 3,00 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung 2024 für das Geschäftsjahr 2023 wie bereits im Jahr zuvor eine Dividende von 0,28 Euro je Aktie vorzuschlagen. "Trotz des negativen Branchenumfelds in der Chemieindustrie ist es uns gelungen, eine EBIT-Marge von 9,1 % zu erzielen. Auch wir mussten Umsatzeinbußen hinnehmen, weil die Industriedynamik in der Breite ausblieb. Beispiele sind die Stahl- und Bauindustrie oder auch die E-Mobilität. Aber die Perspektiven sind für unsere Produkte unverändert intakt. Denn wir bieten in sehr vielen Fällen die umweltfreundliche und gleichzeitig hochqualitative Alternative, beispielsweise beim Flammschutz oder im Bereich Thermomanagement für Lithium-Ionen-Batterien. Diese Treiber für die Verwendung nachhaltiger Materialien und die immer umfassendere Substitution umweltschädlicher Stoffe bleiben unverändert bestehen bzw. verstärken sich sogar weiter. Speziell auch vor dem Hintergrund der unverändert positiven Mittelfristperspektive haben wir uns entschieden, unsere Aktionäre trotz Umsatz- und Ergebnisdelle im Jahr 2023 mit einer Dividende auf Vorjahresniveau am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" erzielte Nabaltec 2023 einen Umsatz von 142,3 Mio. Euro nach 148,0 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von 3,9 %. Beim Produktbereich Böhmit, der derzeit einen Anteil am Konzernumsatz von rund 9 % ausmacht, betrug der Umsatz im Jahr 2023 17,3 Mio. Euro nach 19,0 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz im Produktsegment "Spezialoxide" lag 2023 bei 57,8 Mio. Euro nach 70,9 Mio. Euro im Vorjahr (-18,5 %). Die anhaltende Schwäche der Stahlindustrie hinterlässt hier deutliche Spuren. Der Jahresstart 2024 verlief solide, jedoch sind die Kundenaufträge weiterhin von Kurzfristigkeit geprägt. Für die ersten drei Monate 2024 erzielte die Nabaltec AG nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 54,0 Mio. Euro nach 57,0 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres (-5,3 %). Dabei lag der Umsatz im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" nach vorläufigen Zahlen bei 38,7 Mio. Euro nach 40,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das Produktsegment "Spezialoxide" erzielte einen Umsatz von 15,4 Mio. Euro nach 17,0 Mio. Euro im Vergleichsquartal. Beim operativen Ergebnis (EBIT) erzielte das Unternehmen in den ersten drei Monaten 2024 nach vorläufigen Zahlen 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag im ersten Quartal 2024 bei 9,3 %. Vor dem Hintergrund des aktuellen konjunkturellen und branchenbezogenen Umfelds erwartet Nabaltec für das Jahr 2024 einen Umsatz, der leicht über dem Niveau des Vorjahres 2023 (200,1 Mio. Euro) liegt. Ergebnisseitig erwartet Nabaltec eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % nach 9,1 % im Geschäftsjahr 2023. Johannes Heckmann: "Wir erwarten vor allem positive Impulse in einem Mengenzuwachs über ein breites Produktspektrum sowie eine leicht steigende Nachfrage im Bereich Flammschutz in Europa und bei Neuanwendungen, insbesondere im Thermomanagement. Gleichzeitig bleiben wir aufgrund der Gesamtsituation in der chemischen Industrie für das laufende Geschäftsjahr in unserer Prognose vorsichtig." Hinweis: Der Geschäftsbericht 2023 und der Einzelabschluss 2023 der Nabaltec stehen unter www.nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu





