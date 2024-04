EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Berlin Recycling stärkt Unternehmenswissen mit USU Knowledge Management



Möglingen - 25. April 2024 Um die Nutzung des organisationsweiten Wissens weiter zu optimieren hat sich die BR Berlin Recycling GmbH für den Einsatz von USU Knowledge Management entschieden. Geplant ist der Aufbau einer Wissensdatenbank, die als "single source of truth" den zentralen Zugang zu qualitätsgesicherten Inhalten gewährleisten soll. Entlang der Prozesse soll dieses Wissen sukzessive unterschiedlichen Service-Bereichen aus dem Kundendienst, der Verwaltung und der IT zur Verfügung stehen. Egal, ob es z.B. um Aktenvernichtung, Containerdienste, Streugut, den Abfallkalender oder kleinere bzw. größere IT-Probleme geht: auf alle diese Themen können die Mitarbeitenden von Berlin Recycling künftig schnell und zielgerichtet zugreifen. Geplant ist außerdem eine App für den mobilen Wissenszugriff durch externe Service-Teams. "Wir freuen uns, Organisationen mit komplexen Servicethemen wie Berlin Recycling mit unseren Knowledge Management Lösungen zu unterstützen. Der Praxiserfolg unserer Kunden bestätigt die zentrale Bedeutung eines effizienten Wissensmanagements für die interne Prozesseffizienz und eine hervorragende Kundenkommunikation, so Achim Rudolph, Senior Vice President & Managing Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: https://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



