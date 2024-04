Mit einem organischen Plus von 10,9 % ist SYMRISE zu Jahresbeginn deutlich stärker gewachsen als am Markt erwartet (9,1 %) und dieses fiel auch höher aus als die für 2024 insgesamt angepeilte Wachstumsrange von 5 bis 7 %. Das Unternehmen steigerte die Einnahmen um 5 % auf 1,29 Mrd. Euro - 10 Mio. Euro mehr als von Analysten erwartet. Vor allem das Geschäft mit Duftstoffen und kosmetischen Wirkstoffen lief unerwartet dynamisch, während das Wachstum im Geschäft mit Aromen, Nahrungsmittelzusätzen und Tiergesundheit von negativen Wechselkurseffekten ausgebremst wurde. Am Margenziel von "rund 20" % hält man nun fest. Zur Profitabilität im Auftaktquartal machte das Unternehmen wie üblich keine Angaben. Leider honoriert der Markt das heute nicht - die Aktie befindet sich derzeit fast 4 % im Minus.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



