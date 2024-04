Darum geht es mit DAX am Donnerstag wieder nach unten (sogar unter die Marke von 18.000 Punkten). Außerdem im Fokus: Die Aktien der DWS und von IBM. Die Erholung des DAX scheint beendet: Der deutsche Leitindex büßte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent ein auf 18 035 Punkte. Zuletzt konnte sich der Dax zwar deutlich erholen. Den Korrekturtrend seit seinem Anfang des Monats bei 18 567 Punkten erreichten Rekordhoch konnte er aber ...

