DAX® schwächelt. Alphabet und Meta Platforms im Fokus

Der DAX® setzte anfangs den gestern Nachmittag eingeschlagenen Kurs nach Süden fort. Die gemeldeten Q1-Zahlen fielen durchwachsen aus. Die Vorgaben aus den USA waren schwach und die Lage an den Rentenmärkten bleibt angespannt. Aus den USA werden im Tagesverlauf Wirtschafts- und Unternehmensdaten gemeldet. Möglicherweise können Sie Impulse geben.

Das neue onemarkets Magazin ist da. Darin lesen Sie unter anderem was hinter dem KI-Hype steckt und wie Sie ihr Portfolio auf die anstehende Zinswende ausrichten. Einfach kostenlos online lesen.

Unternehmen im Fokus

BASF meldete einen Umsatz- und Gewinnrückgang für das erste Quartal. Damit wurde allerdings schon gerechnet. So hielt sich der anfängliche Kursverlust in Grenzen. Die Deutsche Bank konnte im ersten Quartal den Vorsteuergewinn um zehn Prozent steigern. Dennoch startete die Aktie mit einem Kursabschlag. Nach Givaudan meldete nun auch Symrise starke Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres. Die Aktie verlor in der ersten Handelsstunde dennoch deutlich. In der zweiten Reihe wurden die gemeldeten Geschäftszahlen von Befesa, Kion und Redcare Pharmacy ebenfalls mit Kursabschlägen quittiert.

Meta Platforms gab nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen deutlich nach. Alphabet meldet heute und schwächelte gestern ebenfalls.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.112/18.214/18.329/18.426/18.556 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.742/17.868/17.934/18.000 Punkte

Der DAX® sank im frühen Handel auf 18.000 Punkte und damit auf die 61,8%-Retracementlinie. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind abwärtsgerichtet. Wird die 18.000 Punktemarke nachhaltig unterschritten droht eine weitere Verkaufswelle bis 17.934 und im weiteren Verlauf bis 17.868 Punkte. Kaufimpulse zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder einem Ausbruch über 18.214 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2024 - 25.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.04.2019 - 25.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 87,77* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 116,83** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.04.2024; 09:50 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,28 14.473,975114 16.283,222003 5 Open End DAX® HC3TKM 8,86 16.283,03616 17.188,37297 10 Open End DAX® HC01HJ 11,62 16.886,056509 17.488,888726 15 Open End DAX® HD1KCR 12,10 17.368,472788 17.729,737022 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.04.2024; 09:50 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 11,03 21.707,245814 19.899,032238 -5 Open End DAX® HD48BZ 11,75 19.898,184768 18.992,817361 -10 Open End DAX® HD48C2 12,16 18.993,654245 18.541,605274 -20 Open End DAX® HD3RLV 5,37 18.812,74814 18.451,543376 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25:04.2024; 09:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.