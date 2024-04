© Foto: adobe.stock.com



Die fundamentalen Rahmenbedingungen heizen die Rallye bei Kupfer unablässig an. Im Ergebnis setzte Kupfer zuletzt den markanten Widerstandsbereich von 4,5 US-Dollar / lb unter Druck.Kupfer hält die Rallye am Laufen Kupfer legte in den letzten Wochen deutlich zu. Mit dem Ausbruch über die 4 US-Dollar / lb legte das Metall den Grundstein für die Fortsetzung der Preisrallye. Zuletzt verstärkte Kupfer den Druck auf den Widerstandsbereich von 4,5 US-Dollar. Kurzzeitig sah es bereits nach einem erfolgreichen Ausbruch aus, doch der Versuch scheiterte letztendlich. Aus charttechnischer Sicht würde ein erfolgreicher Ausbruch über die 4,5 US-Dollar den Preisbereich von 5 US-Dollar als mögliches Ziel …