Neben der Deutschen Bank hat heute auch die DWS ihre Quartalszahlen vorgestellt. Die Fondstochter hat die Erwartungen übertroffen und hält weiter an ihren übergeordneten Zielen fest. Anleger zeigen sich in der ersten Reaktion dennoch wenig begeistert. Die Aktie büßt im frühen Handel rund drei Prozent ein.Die DWS Group hat in den ersten drei Monaten den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 146 Millionen Euro gesteigert. Bereinigt um Sondereffekte stieg das Ergebnis vor Steuern ...

