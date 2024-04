IBM legte am gestrigen Mittwoch (24. April, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 vor.Nach Bekanntgabe der Zahlen herrschte einigermaßen Ernüchterung. Die Aktie tauchte im nachbörslichen Handel ab. Das lässt für den regulären US-Handel am heutigen Donnerstag nicht unbedingt hoffen. IBM-Aktie nach der Zahlenveröffentlichung unter Druck Ein wenig wehmütig dürfte man sich noch an die Veröffentlichung der Q4-Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...