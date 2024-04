Symrise meldete solide Umsatzzahlen für Q1 24. Während das organische Umsatzwachstum weiterhin stark war (+11% yoy), belasteten negative Währungseffekte (-5,6%) die Umsatzentwicklung des Unternehmens in Q1. Insgesamt wuchs der Umsatz in Berichtswährung nur um 5% yoy auf EUR 1,29 Mrd. und lag damit im Rahmen der Konsens- und mwb research-Schätzungen. Obwohl die Wachstumsrate leicht unter der von mwb research für das Gesamtjahr geschätzten Rate von 6% liegt, sind die Analysten der Ansicht, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Schätzungen zu erfüllen, da ein günstigerer Basiseffekt in H2 24 zu erwarten ist. Erfreulicherweise hat das Management seine Wachstums- und Rentabilitätsziele für das GJ24 bekräftigt und strebt ein organisches Umsatzwachstum an, das über dem relevanten Marktwachstum von 3-4% liegt, sowie eine EBITDA-Marge von rund 20%. Die Experten von mwb research bekräftigen ihr SELL-Rating mit einem Kursziel von EUR 90,00, unterstützt durch die Stand-alone- und Peer Group-Bewertung. Nachdem der Konkurrent Givaudan mit seinen Quartalsergebnissen die Messlatte hoch gelegt hat, könnten die heutigen "anständigen" Zahlen einige Marktteilnehmer enttäuscht haben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG





