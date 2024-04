Berlin (ots) -Die bisher schlechtesten PISA-Ergebnisse, Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Investitionsstau an Schulen, Bildungsföderalismus - die Herausforderungen im deutschen Bildungswesen sind vielfältig. Mit der gemeinsamen Initiative "Zukunft Mitgemacht" möchten das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW), ROSSMANN und Procter & Gamble (P&G) innovative Schulentwicklungsprojekte anstoßen: Die Partner engagieren sich für die Förderung von Bildungsprojekten, in denen Schüler und Schülerinnen zukunftsrelevante Kompetenzen erlangen - durch selbstbestimmtes Lernen, kreatives und kooperatives Arbeiten oder niedrigschwelligen Zugang zum Forschen und Experimentieren. Neben dem Fokus auf Digitalisierung geht es auch um Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität und die Förderung der MINT-Fächer.Der Erfolg der Initiative spricht für sich: In den vergangenen Jahren konnten bereits mehr als 130 Schulen und damit etwa 50.000 Schülerinnen und Schüler von den geförderten Bildungsprojekten profitieren. Im Jahr 2023 kam die Förderung mit einem Gesamtwert von 350.000 Euro der Einrichtung von "Maker Spaces" zugute. Maker Spaces sind offene Lernräume, die einen einfachen Zugang zu Werkzeugen, Technologien, Materialien und Know-how bieten und so einen gezielten Raum für kollaboratives und interdisziplinäres Arbeiten bilden. Von mehr als 200 Schulen, die am Wettbewerb um Fördermittel teilnahmen, gewann die Isaac Newton Schule Berlin-Treptow-Köpenick den ersten Preis. Anlässlich der Scheckübergabe der Fördersumme von 30.000 Euro an die Schule haben die "Zukunft Mitgemacht"-Projektpartner nun im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sie das gesamte jährliche Spendenvolumen der Initiative auf 1 Million Euro pro Jahr anheben, indem eine neue Spendenmechanik eingeführt wird: Mit jedem Kauf eines Procter & Gamble Produktes bei ROSSMANN fließt fortan ein Cent in den Fördertopf. (Mit jedem Kauf eines Procter & Gamble Produktes ab Aktionsstart unterstützen Procter & Gamble und ROSSMANN das Deutsche Kinderhilfswerk bei der Förderung von innovativen Schulentwicklungsprojekten mit 1 Cent mit einem jährlichen Gesamt-Spendenziel von 1 Mio. Euro. Das Deutsche Kinderhilfswerk bevorzugt keine Marken oder Produkte.)Besuch der Bundesministerin für Bildung und ForschungAn der Pressekonferenz in der Isaac Newton Schule in Berlin nahm auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger teil. Im Podiumsgespräch sagte sie: "Noch nie war der Handlungsdruck so groß wie jetzt. Wir brauchen eine bildungspolitische Trendwende. Dafür steht das Startchancen-Programm, für das ich lange gekämpft habe. Es ist das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Schöne ist: wirfürschule und 'Zukunft Mitgemacht' zielen in dieselbe Richtung. In Sachen Bildungschancen ziehen wir also an einem Strang. Je mehr sich auf den Weg machen, desto besser. Deswegen freue ich mich über Initiativen wie diese."wirfürschule als Projektpartner für erfolgreiche UmsetzungVon Anfang an hat "Zukunft Mitgemacht" auf die Partnerschaft mit der Bildungsinitiative wirfürschule gesetzt. Mit der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, Menschen zu befähigen, Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im schulischen Bildungssystem zu entwickeln. Verena Pausder, Mitgründerin von wirfürschule und Expertin für digitale Bildung, sagte im Panelgespräch:"Die Leistungsträger von morgen sind die Lernenden von heute - und die brauchen freien Zugang zu modernen Lernsettings. Dafür sorgen wir von wirfürschule gemeinsam mit der Initiative 'Zukunft Mitgemacht'.""Zukunft Mitgemacht" 2024: neue Bewerbungsphase startet im JuniMit den Maker Spaces haben die Projektpartner "Zukunft Mitgemacht" und wirfürschule ein erfolgreiches Konzept ausgewählt, das in diesem Jahr erneut gefördert wird. Ab Juni 2024 können sich Schulen mit ihren entsprechend ausgerichteten Projekten für eine Förderung bewerben. Ende 2024, sobald die Spendensumme von 1 Million Euro erreicht ist, werden die Gewinner ausgezeichnet.Verena Pausder, Co-Initiatorin von wirfürschule und Expertin für digitale Bildung:"Innovation im Bildungsbereich ist entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Projekte wie 'Zukunft Mitgemacht' spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie Kreativität und Technologie in die Klassenzimmer bringen."Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung D-A-CH bei Procter & Gamble:"Unser Einsatz für 'Zukunft Mitgemacht' und wirfürschule gründet auf unserem Engagement für eine bessere Zukunft, denn unser Ziel ist, das Leben der Menschen jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Bildung ist für die Menschen und den Standort Deutschland entscheidend - für Forschung & Entwicklung, für Innovation und auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das Thema Schulentwicklung ist also ein echter Standortfaktor für Deutschland!"Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerk:"So wie sich unsere Gesellschaft an vielen Stellen rasant ändert, so müssen sich auch unsere Schulen fit für die Zukunft machen. Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler ist dabei äußerst wichtig, es muss gelingen, die notwendigen Entwicklungen gemeinsam mit ihnen zu gestalten. Deshalb fördern wir gemeinsam mit ROSSMANN und Procter & Gamble Projekte, in denen sich Kinder und Jugendliche aktiv beteiligen können. Wir freuen uns sehr, dass das in Zukunft noch umfangreicher als bisher der Fall sein wird."Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung, Dirk Rossmann GmbH:"ROSSMANN liegt Bildung für Kinder seit Jahrzehnten am Herzen. Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Projekten mit dem Deutschen Kinderhilfswerk zusammen. Mit 'Zukunft Mitgemacht' möchten wir Schülerinnen und Schülern eine zeitgemäße Form des Lernens ermöglichen und die Freude am Forschen, Experimentieren, Entdecken und Lernen wecken. So können sie zu kreativen und selbstbestimmten Gestaltern werden."ÜBER "ZUKUNFT MITGEMACHT"Das Deutsche Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble unterstützen bereits seit vielen Jahren Familien und Kinder im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements. 2021 haben sie sich unter dem gemeinsamen Dach "Zukunft Mitgemacht" zusammengetan. Ziel der Partner ist es, junge Menschen zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt zu lernen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Dabei wird Schülern und Schülerinnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Neben Digitalisierung geht es bei "Zukunft Mitgemacht" auch um Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität oder die Förderung der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften. In diesem Zusammenhang unterstützen die Partner die Bildungsinitiative wirfürschule.ÜBER WIRFÜRSCHULEwirfürschule bündelt die Innovationskraft der Gesellschaft und befähigt Menschen, Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im schulischen Bildungssystem zu entwickeln. Mit innovativen Formaten wie den Schulhackathons, der Zukunftswoche oder Maker Spaces geben sie Schulen Impulse, zukunftsfähige Bildung kennenzulernen und umzusetzen. Mit einem starken Partnernetzwerk bauen sie kollaborative Systeme, um Veränderungen zu etablieren.www.wirfuerschule.de (https://wirfuerschule.de/)ÜBER DAS DEUTSCHE KINDERHILFSWERKDas Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindung von Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Verein finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seine Spendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische Lobbyarbeit wirkt auf die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland hin, insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von Kindern, ihren Interessen bei Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen sowie der Überwindung von Kinderarmut und gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe aller Kinder in Deutschland.ÜBER ROSSMANNAls Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten "Markt für Drogeriewaren" in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 62.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und 4.713 Filialen, davon 2.288 in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand 1/2024). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 4.600 der 28 Eigenmarken, präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Seit 1999 ist das vielfältige Sortiment auch online zu finden. Das beliebte Angebot im Onlineshop bietet neben 3.000 Exklusivartikeln Informationen zu unterschiedlichsten Themen. Des Weiteren legt ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Das ökologische und soziale Engagement wird in allen Unternehmensbereichen stetig ausgebaut. Umsatz 2023: 13,9 Milliarden Euro (Deutschland 9,3 Milliarden Euro).ÜBER PROCTER & GAMBLEProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 