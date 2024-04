Original-Research: Klondike Gold Corp - from First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,75.

Zusammenfassung:

Klondike Gold machte im Jahr 2023 eine Reihe von Goldentdeckungen, die für Schlagzeilen sorgten, darunter vier Abschnitte in der Zone Stander mit einem Gehalt von über 30 g/t Au. Die im letzten Jahr aufgezeichneten Schergoldabschnitte könnten bedeuten, dass der Goldexplorer auf bedeutende Entdeckungen hinarbeitet. Die ersten Feldarbeiten im Jahr 2024 werden sich auf Infill-Bohrungen innerhalb der 500 Meter konzentrieren, die in den Goldvorkommen der Zone Stander im letzten Jahr umrissen wurden. Wir erwarten auch, dass die Mineralressourcenschätzung von KG (nun: 0,6 Moz) bis JE24 aktualisiert wird und die diesjährigen Entdeckungen sowie die Ergebnisse von 2023 enthält. Unser Bewertungsmodell basiert auf einer Ressource von 2 Moz, die in Reichweite zu sein scheint. Wir gehen davon aus, dass das Erreichen dieses Meilensteins einen großen Beitrag dazu leisten würde, die seit fast zwei Jahren anhaltende Skepsis der Anleger zu beenden. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Klondike Gold bei einem unveränderten Kursziel von C$0,75.



First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.75 price target.



Abstract:

Klondike Gold made a number of headline grabbing gold discoveries in 2023 including four intercepts in the Stander Zone that assayed over 30 g/t Au. The shear gold intercepts logged last year may mean the gold explorer is zeroing in on significant discoveries. Initial 2024 fieldwork will focus on infill drilling within the 500 meters outlined in last year's Stander Zone Au showings. We also expect KG's mineral resource estimate (now: 0.6 Moz) to be updated by YE24 and to include this year's findings as well as assays from 2023. Our valuation model is based on a 2 Moz resource, which appears to be well within reach. We reckon hitting this milestone would go a long way towards ending investor ennui that has persisted for nearly two years now. We are Buy-rated on Klondike Gold with an unchanged C$0.75 TP.

