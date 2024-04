New York (ots/PRNewswire) -Porto und die Insel Terceira sind Gastgeber des "Davos der Erforschung" - des GLEX-GipfelsDer Explorers Club und Expanding World freuen sich, die fünfte Ausgabe des GLEX-Gipfels anzukündigen, der als "Davos der Erforschung" bekannt ist und vom 15. bis 19. Juni in der Stadt Porto und auf der Azoreninsel Terceira in Portugal stattfinden wird.In diesem Jahr wird Porto das Gipfeltreffen einleiten, gefolgt von zwei Tagen mit Diskussionen und Erforschungen in der historischen Stadt Angra do Heroísmo auf der Insel Terceira. Von den Tiefen der Ozeane bis hin zu neuen Weltraummissionen werden die Macht und die Zukunft der Erforschung in diesen beiden Welterbestädten erforscht, die eng mit der Geschichte der Erforschung verbunden sind.Im Mittelpunkt des GLEX-Gipfels 2024 stehen die neuesten Entdeckungen und bahnbrechenden Missionen, die die Zukunft unseres Planeten prägen. Zu den Höhepunkten des Gipfels gehören die Artemis-Mission, die erstmals seit 1972 wieder Astronauten auf den Mond schicken will, und die Rolle des Weltraums und der Ozeane bei der Erforschung und Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels. Bemerkenswerte Sitzungen werden sich auch mit der Tradgödie der Implosion des Tauchfahrzeugs "Titan" und der Aufzeichnung einer Folge der bekannten BBC-Wissenschaftscomedy-Show "The Infinite Monkey Cage" befassen, die von dem Physiker Brian Cox und dem Komiker Robin Ince moderiert wird.An dieser prestigeträchtigen Veranstaltung werden mehr als drei Dutzend Entdecker- und Wissenschaftlerlegenden aus aller Welt teilnehmen. Der Physiker und Forscher Brian Cox, der leitende NASA-Wissenschaftler James Garvin, der Aquanaut Fabien Cousteau, der Ozeanograph David Gallo, der Kosmonaut Mike Massimino, die ISS-Kapitänin der Nasa, Tess Caswell, und viele andere Forscher und Wissenschaftler aus aller Welt haben zugesagt.Für weitere Fragen zum GLEX Summit und zur Presseakkreditierung wenden Sie sich bitte an:Marco Barbosamarcobarbosa@atelierdocaractere.pt,+351917345744Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395857/GLEX_Summit.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-global-exploration-summit-2024-wird-auf-der-120-explorers-club-annual-gala-in-new-york-angekundigt-302127257.htmlOriginal-Content von: The GLEX Summit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174586/5765493