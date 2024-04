Blieskastel (ots) -Social Recruiting ist für IT-Unternehmen heutzutage unverzichtbar, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Nur die wenigsten sind sich dieser Tatsache jedoch bewusst und verschwenden Zeit und Ressourcen mit veralteten Methoden zur Mitarbeitergewinnung - meist ohne Erfolg. Jan Philipp Schmid von der NAJ Agency hat es sich als Branchenpartner für IT-Unternehmen zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen beim Umsatteln auf Social Recruiting zu unterstützen. Wie schnell sich durch seine Strategie neue Mitarbeiter gewinnen lassen und wie durch ihn auch die Auftragslage eine positive Wendung nimmt, erfahren Sie hier.Der anhaltende Fachkräftemangel stellt Unternehmen aller Branchen vor große Herausforderungen - davon bleibt auch die IT-Branche nicht unberührt. So bleiben nicht nur zahlreiche Posten unbesetzt, auch wird bestehendes Personal zunehmend überlastet. An das Wachstum des eigenen Unternehmens ist unter diesen Voraussetzungen nicht zu denken - viel eher geht es darum, die laufenden Kosten zu decken und den verändernden Bedingungen gerecht zu werden. "IT-Unternehmen haben es mit Sicherheit derzeit nicht leicht - aussichtslos ist es deshalb allerdings noch lange nicht", betont Jan Philipp Schmid, Geschäftsführer der NAJ Agency. "Dennoch braucht es effektive Strategien, um sein Geschäft auch weiterhin am Laufen zu halten und neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Gleichzeitig wird durch die Digitalisierung auch die Kundengewinnung um einiges schwieriger - zwei Probleme, die Unternehmen nicht allein lösen können.""Nur mit dem richtigen Fachwissen und der nötigen Erfahrung können Unternehmen endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen und solche Situationen überwinden", erklärt der Unternehmer weiter. Mit seiner Agentur hat er es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fachkräftemangel in der IT-Branche den Kampf anzusagen. "Ich unterstütze meine Kunden beim Social Recruiting - das heißt, ich helfe ihnen dabei, hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und gleichzeitig ihre digitale Präsenz zu stärken", erklärt Jan Philipp Schmid. Dabei setzt er mit seiner Agentur auf ganzheitliche Lösungen, die von der Personalgewinnung über das Employer Branding bis hin zur Neukundengewinnung reichen. Auf diese Weise konnte der Experte bereits zahlreiche IT-Unternehmen dabei unterstützen, ihre offenen Stellen zu besetzen und qualitative Neukundenanfragen zu generieren.Social Recruiting für schnelle und nachhaltige ErgebnisseLangfristiges Wachstum - das ist das Ziel, das Jan Philipp Schmid mit seiner ganzheitlichen Methode verfolgt. Sein Vorgehen zeichnet sich besonders durch sein intensives Eintauchen in die betriebsinternen Prozesse aus. "Wir bieten keine Vorgaben, kein Muster oder Rahmengerüst", erklärt er. "Unser Anliegen ist es, unsere Kunden individuell und vor allem möglichst effektiv bei jedem Schritt im Social Recruiting zu begleiten - angefangen beim Bewerbungsmanagement bis hin zur Vorqualifizierung von Bewerbern." Seine Strategie führte bis jetzt immer zum Ziel - denn wenn es eins gibt, woran der Unternehmer nicht glaubt, dann ist es der unwiderrufliche Fachkräftemangel. "Dieser Begriff kursiert in Deutschland und passt natürlich auch zu vielen Unternehmenssituationen, die sich durch die letzten Krisenjahre entwickelt haben", erklärt der Unternehmer. "Tatsächlich kann jedoch jedes Unternehmen zahlreiche hochqualifizierte Mitarbeiter finden. Dazu müssen sie sich allerdings von veralteten Recruiting-Maßnahmen lösen und das nötige Know-how besitzen, um neue und moderne Strategien effizient umzusetzen."Wie erfolgreich die Strategien der NAJ Agency sind, zeigen zahlreiche beeindruckende Kundenergebnisse. "Ich erinnere mich besonders an einen Fall: Dort haben wir kürzlich einen lang gesuchten IT-Vertriebler innerhalb von nur zwei Wochen nach dem Start unserer Kampagne erfolgreich einstellen können", verrät der Experte. "Ein weiteres beeindruckendes Ergebnis war die Generierung von über 500 Bewerbungen innerhalb von 15 Wochen für einen anderen Kunden, der zuvor nahezu unsichtbar für die Bewerber war und dringend einen Servicetechniker für sein Team benötigte."NAJ Agency als führender Ansprechpartner für IT-UnternehmenDer IT-Bereich braucht Unterstützung - davon ist Jan Philipp Schmid fest überzeugt. Jahrelang hat er beobachtet, wie IT-Unternehmen wichtige Projekte wegen mangelnder Mitarbeiter nicht umsetzen konnten - das wollte er ändern. Mit der NAJ Agency unterstützt er heute IT-Betriebe dabei, mit Social Recruiting endlich wieder durchzustarten. Durch seine langjährige Erfahrung im Recruiting-Bereich kann er seinen Kunden erprobte Strategien bieten, die nachweislich schon nach kurzer Zeit Erfolge bringen.Auch in Zukunft hat die NAJ Agency viel vor. "Wir wollen der führende Ansprechpartner für die IT-Branche in den Bereichen digitales Marketing, Mitarbeitergewinnung und Neukundengewinnung sowie allgemeiner Digitalisierung werden. Dazu stehen wir der gesamten IT-Branche als zuverlässiger Partner zur Seite, der erstklassige Ergebnisse liefert und sein Versprechen hält. Unsere Vision ist es, kontinuierlich zu wachsen und unsere Dienstleistungen und Expertise weiter auszubauen, um einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", so Jan Philipp Schmid abschließend.Sie wollen mit Ihrem IT-Betrieb endlich wieder skalieren und Ihr Team mit hochqualifizierten Spitzenkräften ausstatten? 