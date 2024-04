Zürich (ots/PRNewswire) -Die Balance Reha-Klinik, bekannt für ihre Luxusdienstleistungen im Bereich psychische Gesundheit und Sucht, kündigt stolz ihre Erweiterung zur Balance Healthcare Group an: eine Palette an Premium-Lösungen für psychische Gesundheit, maßgeschneidert für wohlhabende Personen. Diese neuen Dienstleistungen umfassen zwei neue Programme.1. Die Cogniful TherapeuticCommunity (https://cogniful.com/): eine gemeindebasierte Klinik für psychische Gesundheit und Sucht, spezialisiert auf Behandlung und Genesung in Gruppen.2. Die Senses WellnessClinic (https://senseswellnessclinic.com/): eine Klinik für Wellness und Langlebigkeit, spezialisiert auf die Erholung von Burnout und Vitalität für leistungsstarke Personen und Sportler.Jedes dieser exklusiven Programme wird weiterhin in luxuriösen Villen auf Mallorca, Zürich und in einzigartigen Offshore-Yacht-Programmen stattfinden. Für diejenigen, die The Balance zu Hause erleben möchten, werden ambulante Optionen in Marbella, London und New York angeboten.Gegründet von Abdullah Boulad, dessen frühere hochkarätige Karriere ihn zu seinem eigenen Burnout führte. Boulad lernte das Gesundheitssystem auf die harte Tour kennen und nahm sich Zeit, alle Aspekte und Wege zur Heilung zu verstehen. Er arbeitete im Schweizer Reha-Markt und identifizierte, wie er es besser machen würde. Er baute The Balance auf drei Schlüsselelementen auf. Er wollte nicht-klinische Umgebungen, die luxuriöse, geräumige Umgebungen priorisieren. Fern von dem passiven Stress des Stadtlebens. Zudem wollte er die Arbeitsweise von Gesundheitsfachleuten verändern.Abdullah Boulad, CEO und Gründer äußerte sich hierzu: "Das heutige Gesundheitssystem wird nach Symptomen organisiert. Wir wissen, dass diese Symptome nur ein Zeichen für ein tieferliegendes, zugrundeliegendes Problem sind. Uns wurde beigebracht, unseren Schmerz und unsere Probleme isoliert zu betrachten - das verpasst so viel von der menschlichen Gesundheitserfahrung. Wenn Sie zu The Balance kommen, erhalten Sie eine vernetzte Betreuung. Ihr Therapeut arbeitet mit Ihrem Arzt, arbeitet mit Ihrem Ernährungsberater, der mit Ihnen arbeitet. Wir bringen alles zusammen. Deshalb können wir Multidiagnose-Probleme behandeln und verstehen. Wir verstehen den Lebensstil und die Kämpfe von hochkarätigen, leistungsstarken Personen. Wir kennen die Wichtigkeit, einen Ort zu finden, der Privatsphäre über alles stellt. Diese Expansion folgt den Branchentrends und unserem Kundenfeedback. Wir haben unseren Ansatz perfektioniert und jetzt ist es an der Zeit, die Grenzen dessen zu erweitern, wen wir erreichen können."Die Kosten für die Dienstleistungen reichen von 35.000 bis 80.000 € pro Woche für stationäre Dienstleistungen. Ein Kunde kann eine vollständige biochemische Wiederherstellung, modernste Technologiebehandlungen sowie klinische und ergänzende Therapien erwarten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2396206/The_Balance_Mallorca.jpgKontakt:Maeve Ryan PR mer@thebalance.clinic The Balance Healthcare Group info@thebalance.clinic https://balancerehazentrum.de/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-balance-healthcare-group-erweitert-luxus-dienstleistungen-fur-psychische-gesundheit-und-suchtbehandlung-fur-uhnw-personen-302126283.htmlPressekontakt:+41445005111Original-Content von: The Balance RehabClinic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174587/5765523