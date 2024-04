Innsbruck (ots) -Flexibles Online Kursangebot in Betriebswirtschaft & Management an der Unternehmerischen Hochschule® | Modular kombinierbar | Karriere Boost für BerufstätigeEinmal mehr erweitert das MCI sein Portfolio im Bereich der Weiterbildung: Mit den innovativen Online-Micro-Credential-Kursen bietet die Unternehmerische Hochschule® die ideale Möglichkeit, sich mit kompakten Lerneinheiten auf höchstem Niveau weiterzubilden. Die sechswöchigen Online-Programme erlauben eine effiziente und praxisorientierte Vertiefung in Kernbereichen der Betriebswirtschaft und des Managements und sind konzipiert für Berufstätige, Unternehmer:innen und alle jene, die ihre Kompetenzen zielgerichtet und flexibel erweitern möchten.Dabei wird ein breites Themenspektrum abgedeckt - von Accounting über Management und Leadership bis hin zu Marketing und Sales. Die daraus resultierenden Lernergebnisse werden "Micro-Credentials" genannt. "In einer sich rasch verändernden Welt, geprägt von gesellschaftlichen Herausforderungen und einem dynamischen Arbeitsmarkt, erkennen wir die Bedeutung des lebenslangen Lernens", erklärt MCI Rektor Andreas Altmann. "Durch die Umsetzung der EU-Ratsempfehlung zu 'Micro-Credentials' möchten wir hochwertige Bildung in diversen Formaten anbieten, um persönliche, soziale und berufliche Fähigkeiten zu stärken."Flexibilität und AnwendungsorientierungDie kompakten Lerneinheiten vermitteln nicht nur direkt anwendbares Wissen, sondern sind auch optimal in den Berufsalltag integrierbar. "Unser Ziel ist es, Lernen jederzeit und überall zu ermöglichen, genau dann, wenn es für unsere Studierenden am passendsten und sinnvollsten ist", sagt Susanne Herzog, Leitung der Executive Education am MCI. Somit ist ein Kursstart jederzeit und ortsunabhängig möglich.Darüber hinaus können die erworbenen Zertifikate auf weiterführende MCI Studienangebote - wie etwa den MCI Weiterbildungsbachelor General Management (https://go.ots.at/f4Z2cEzT) - angerechnet werden. "Diese Anrechnungsoption hebt den Mehrwert unserer kompakten Online-Kurse hervor", betont Christiane Aufschnaiter, wissenschaftliche Leitung der Micro-Credential-Kurse. "Sie sind eine Investition in die persönliche Entwicklung und ein strategischer Schritt für eine erfolgreiche Karriere."15 Micro-Credential-Kurse in deutscher und englischer Sprache stehen bereits zur Verfügung. Das gesamte Kursangebot finden Sie hier (https://go.ots.at/x33tZG7P).Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5754-micro-credential-kurse)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5765512