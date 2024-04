Elmshorn (ots) -Zum 13. Mai übernimmt Dennis Stiller (39) die neu geschaffene Position des Leiters Supply Chain Management (SCM) der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe. In seiner Funktion verantwortet Dennis Stiller künftig die technische, prozessuale und kaufmännische Steuerung der Warenflüsse. Dennis Stiller fungierte zuletzt als Teamlead Operations Management E-Commerce beim Modehändler Peek & Cloppenburg, Hamburg. Zuvor war er als Leitung Prozessmanagement und -Controlling beim Softwareunternehmen Tiplu tätig.Im Rahmen seiner Transformation vom rein stationären Händler zum Omnichannelhändler, hatte das Fachhandelsunternehmen für Tiernahrung und -zubehör sein Führungsteam bereits im Januar mit Hartmut Senf um die Position des Leiters E-Commerce erweitert. "Wir freuen uns sehr, mit Dennis Stiller nun auch im Bereich Logistik und Warenwirtschaft eine Schlüsselposition besetzt zu haben, um im Rahmen unserer Neuausrichtung zum Omnichannelhändler weitere, wichtige strategische Schritte bei der Erweiterung und Optimierung unseres Warenmanagements zu gehen", so DAS FUTTERHAUS-Geschäftsführer Kurt Bisping.Der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör mit 430 Märkten in Deutschland und Österreich erzielte 2023 einen Umsatz von 580 Mio. Euro und ist auch im Eigenmarkengeschäft aktiv.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/5765549