Das kanadische, auf die Exosomenforschung spezialisierte Unternehmen NurExone Biologic Inc. wird in Internetforen intensiv diskutiert. Teils aufgrund der sehr positiven Aktienkursperformance, teils auch wegen der ebensolchen Geschäftsentwicklung und Perspektive.

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) macht in diesem Jahr "von sich reden": Zum einen in der Finanzpresse, zum anderen in Investoren-Foren. Kein Wunder, denn das kanadische Biotech-Unternehmen gewinnt mit einer ganzen Reihe positiver Unternehmensmeldungen, Forschungsergebnissen und Analysten-Reports zunehmend an Bedeutung in der Branche - und damit an medialer Resonanz. Dabei gibt es sowohl deutsche als auch kanadische Investoren (in spe), die über NurExone diskutieren. Meist handelt es sich dabei um sehr interessante Gesichtspunkte. Ein Auszug:

Professionelles Managementteam, fundierte Forschung

Blicken wir zunächst auf die generelle Einschätzung der Foren-User zu NurExone, die basierend auf Management-Informationen und Publikationen in Fachzeitschriften äußerst positiv ist. Nutzer des deutschen Forums www.boersennews.de¹ kommentierten beispielsweise: "Hier ist der Artikel aus der Nature² zu NurExone ... einer wissenschaftlich renommierten Seite." Und weiter: "Das hat Hand und Fuß. Die Nutzung von Exosomen hat enormes Potenzial." In dem Artikel beschreibt NurExone die innovative Exosomenforschung zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen und anderen, seltenen Krankheiten, die für viele Betroffenen ein Hoffnungsschimmer sein könnte.

Zumal das Management- und Advisory-Board von NurExone mit hochklassigen Wissenschaftlern besetzt ist. Unter anderem durch den CEO, Phd Lior Shaltiel sowie Prof. Shulamit Levenberg und Prof. Michael Belkin im Advisory-Board des Unternehmens. Das honorierten auch Forum-User: "Ich sehe hier durchaus Potenzial, da das Gebiet spannend und das Board/der CEO top besetzt sind."

Positive Ergebnisse, optimistische Analysten

Dem hochkarätigen, erfahrenen Management ist es auch zu danken, dass NurExone bei seiner Tier-Forschung hinsichtlich ExoPTEN, eine Exosomentherapie zur Behandlung akuter, bislang unheilbarer Rückenmarksverletzungen, auf gutem Wege ist. Dies betonten auch User: "Wenn in zwei Monaten die Testreihen durch sind und vielleicht in drei Monaten positive Ergebnisse vorliegen, dann könnte das richtig interessant werden."³

Alle genannten Entwicklungen spielten auch bei der jüngsten Analysten-Einschätzung von NurExone eine Rolle: Litchfield Hills Research4 bekräftigt seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von CAD$4 pro Aktie für NurExone Biologic Inc. basierend auf zukünftigen Erträgen mit Abschlag. Diese Analyse deutet darauf hin, dass das Unternehmen nach Einschätzung von Litchfield Hills Research unterbewertet ist und erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

Anfang April 2024 kommentierte ein User im wichtigen, kanadischen Aktienforum CEO.CA5 den jüngsten, positiven Analysten-Report von Litchfield Research: "Good report, surprised they didn't re-rate but $4.00 price target almost a 6x return." Der Forenteilnehmer @WorldBoss postete einen beeindruckenden Chartvergleich zwischen NurExone Biologic und anderen Biotech-Aktien.

Vieles deutet also darauf hin, dass NurExone aus Anlegersicht an Beliebtheit gewinnt - was die Aktienkursentwicklung und die gute Position des Unternehmens auf dem wachstumsstarken Exosomen-Markt widerspiegeln.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com/

Land: Israel & Kanada

