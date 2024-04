Aston Bay unterzeichnet endgültige Optionsvereinbarung

Anzeige / Werbung

Es kann losgehen: Aston Bay ha sich nun die endgültige Option auf das Kupfer-, Silber- und Zinkprojekt Epworth gesichert.

Am 23. April 2024 hat Aston Bay (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) mit Emerald Geological Services die endgültige Vereinbarung zum Erwerb des Epworth-Projekts abgeschlossen. Mit diesem Vertrag erhält Aston Bay die Option, eine ungeteilte 80%ige Beteiligung an dem Kupfer-Silber-Zink-Kobalt-Projekt in der kanadischen Provinz Nunavut zu erwerben.

Das Epworth-Projekt weist eine interessante Geologie auf, denn seine Mineralisierung ähnelt den Lagerstätten des zentralafrikanischen Kupfergürtels und jener des Storm-Kupferprojekts, das Aston Bay gemeinsam mit American West entwickelt. Ein langer Trend von sedimentgebundenen, schichtförmigen Kupfer-, Silber-, Zink- und Kobalt-Mineralisierungen erstreckt sich auf dem Projekt über eine Länge von 74 Kilometern!

Auf dem Boden identifizierte Chalkokit-Blöcke enthalten bis zu 61,2% Kupfer mit 5.600 g/t Silber in ausgewählten Gesteinsschürfproben aus über 300 historischen Proben. In jüngerer Zeit genommene Proben ergaben bis zu 37,8% Kupfer, 27,4% Zink, 1.100 g/t Silber, 3,0 g/t Gold und 1.700 ppm Kobalt. Um das Projekt zu 80% zu übernehmen, muss Astion Bay 3 Millionen Kanadische Dollar (CAD) über einen Zeitraum von vier Jahren in die Weiterentwicklung des Projekts investieren.

Als nächster Entwicklungsschritt ist ein luftgestütztes elektromagnetisches geophysikalisches Programm geplant. Es soll im späten Frühjahr 2024 durchgeführt werden. Da die Landnutzungsgenehmigung bereits vorliegt, ist für den Sommer 2024 ein Kartierungsprogramm geplant. Erste Bohrungen auf dem Projekt könnten möglicherweise bereits im Spätsommer angesetzt werden.

Dr. Elizabeth Turner in den technischen Beirat berufen

"Wir freuen uns, die endgültige Vereinbarung für das Grundstück Epworth zu unterzeichnen", sagte Thomas Ullrich, der CEO von Aston Bay Holding. "Wir sind außerdem sehr erfreut, dass Dr. Elizabeth Turner unserem technischen Beirat beigetreten ist. Dr. Turner verfügt über ein umfangreiches Wissen, das sie in über drei Jahrzehnten Feldarbeit im Norden Kanadas und in jüngster Zeit in Zentralafrika erworben hat. Auch ihr akademischer Fokus auf die Kontrolle von Mineralisierungen in Sedimentgestein macht sie zu einer hervorragenden Wissensquelle, die unsere erfahrene Gruppe von technischen Beratern und Mitarbeitern ergänzt."

Dr. Elizabeth Turner wird aufgrund ihres Fachwissens über die räumliche und geologische Kontrolle von Erzlagerstätten in Sedimentgestein in den technischen Beirat von Aston Bay Holdings berufen. Ihr Fachwissen auf dem Gebiet der erzführenden Sedimentsysteme, der erzbildenden Fluide und Ereignisse, der Karbonat- und siliklastischen Lithofazies und Diagenese, der Stratigraphie, der Beckenanalyse und der hydrothermalen Systeme basiert auf mehr als 30 Jahren Feldforschung in proterozoischen und paläozoischen Sedimentbecken im Norden Kanadas und in Zentralafrika sowie auf umfangreichen mikroanalytischen Studien über die Art und die Entwicklung der erzbildenden Fluide und die von den erzführenden Gesteinen ausgeübten Kontrollen.

