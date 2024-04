Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Vossloh (ISIN DE0007667107/ WKN 766710) ist überaus erfolgreich in das Geschäftsjahr 2024 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Bei allen wesentlichen finanziellen Kennzahlen konnten im Vergleich zum Vorjahr Verbesserungen realisiert werden. Der Auftragseingang von 350,1 Mio. EUR (Vorjahr: 344,9 Mio. EUR) übertraf das sehr hohe Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand zum 31. März 2024 erreichte 804,1 Mio. EUR und liegt damit weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnitt. Die Book-to-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz abbildet, erreichte im Berichtszeitraum den hohen Wert von 1,30. ...

