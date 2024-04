Hamburg (ots) -Seit Anfang des Jahres übernimmt der Staat bis zu 70 Prozent der Kosten für eine Wärmepumpe. Jetzt wird der Umstieg auf die klimafreundliche Heizung noch günstiger. Beim Kauf einer Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe erhalten Tchibo Kunden ab sofort 1.000 Euro als Cashback zurück. Die Aktion läuft bis 30. November 2024. Sie kann mit der staatlichen Förderung kombiniert werden. www.tchibo.de/buderusDrei Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpen zur AuswahlLuft-Wasser-Wärmepumpen sind auch bei extremen Temperaturen von bis zu -20 Grad leistungsstark und effizient. Tchibo Kunden können aus drei verschiedenen Buderus Modellen wählen: Logatherm WLW196i AR (S+), Logatherm WLW186i AR und Logatherm WLW176i AR. Die Wärmepumpen sind geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser, für Neu- ebenso wie für Bestandsbauten.So funktioniert die Tchibo Cashback-Aktion:Über die Website www.tchibo.de/buderus können Tchibo Kunden ein unverbindliches Angebot anfordern und erhalten im Anschluss einen Aktionsgutschein zur Teilnahme per E-Mail. Beim Kauf von einer der drei zur Auswahl stehenden Buderus Wärmepumpen über einen Heizungsfachbetrieb in Deutschland innerhalb des Aktionszeitraums von April bis 30. November 2024 erhalten Kunden nach Einbau und Inbetriebnahme der Wärmepumpe exklusiv 1.000 Euro Cashback auf das gewünschte Konto.Wärmepumpen - klimafreundlich heizen mit Energie aus der UmweltModerne Wärmepumpen sind im Vergleich zu konventionellen Wärmeerzeugern nachhaltig, auf Dauer oft günstiger als eine Gasheizung und vor allem effizient DieSeite 2 von 2Geräte wandeln kostenlose Umweltenergie in Wärme um und brauchen dafür lediglich Strom.Leistungsstark, leise und flexibelDie Aktionswärmepumpen von Buderus bestehen aus einer Außen- und einer Inneneinheit. Die Logatherm WLW196i AR (S+) zeichnet sich durch eine besonders hohe Effizienz aus. Die Logatherm WLW186i AR ist eine gute Wahl für Bestandsgebäude, denn die kompakte Außeneinheit benötigt wenig Platz und passt somit unter die meisten Fenster. Mit der Logatherm WLW176i AR gibt es eine flexibel einsetzbare Lösung insbesondere für den Neubau - die Inneneinheit beansprucht nur wenig Platz im Aufstellraum. Sowohl die Logatherm WLW186i AR, als auch die Logatherm WLW176i AR nutzen das natürliche Kältemittel R290, das besonders umweltfreundlich ist.Alle wichtigen Informationen zusammengefasst:- Bis 30. November Aktionsgutschein sichern- Drei Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Wahl- Zusätzlich bis zu 70 Prozent staatliche Förderung- Geeignet für Neu- und BestandsbautenPressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5765609