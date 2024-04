Die Quartalszahlen kamen an der Börse nicht gut an: Nach dem Kursrückgang am Mittwoch verliert die Roche-Vorzugsaktie (WKN: 855167) heute weiter und steht aktuell bei 220,60 Schweizer Franken (SFR). Seit dem Hoch im April 2022 bei knapp 400 SFR befindet sie sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Bietet das jetzige Kursniveau wieder gute Einstiegschancen? Roche vorgestellt Die Roche Holding AG ist ein breitgefächertes und forschungsorientiertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...