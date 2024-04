NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zwar sei die Aktie in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, doch da die Erwartungen übertroffen worden seien, wenn auch vor allem wegen des Investmentbanking-Geschäfts, bleibt Analystin Anke Reingen zuversichtlich. Sie verwies in der am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf das Bekenntnis des Managements zur Kosteneinhaltung und den konstruktiven Ausblick./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:54 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005140008