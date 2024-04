DJ MARKT USA/Meta und US-BIP geben Richtung vor

Von Steffen Gosenheimer

Für den Start an den US-Börsen am Donnerstag deuten die Futures auf die US-Aktienindizes auf eine etwas leichtere Tendenz hin. Einiges könnte aber noch davon abhängen, wie die bis dahin noch auflaufenden Quartalsberichte von Unternehmen wie Caterpillar, Merck, Honeywell International oder American Airlines ausfallen.

Dazu steht vorbörslich noch die Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal an. Sollte es ein starkes Wachstum zeigen, könnte das einen neuerlichen Dämpfer für die Zinssenkungshoffnungen bedeuten und die Aktienkurse eher belasten. Umgekehrt könnte ein schwächeres BIP über die Zinsseite für gute Stimmung sorgen. Marktteilnehmer müssen sich also entscheiden, ob sie lieber auf Wachstum oder sinkende Zinsen setzen. Umso mehr dürften viele den erst am Freitag anstehenden PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben im Blick haben. Er gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank zur Steuerung der Geldpolitik.

Für Zurückhaltung könnte im Handelsverlauf sorgen, dass nach Handelsende die Quartalsergebnisse von Microsoft und Alphabet veröffentlicht werden. Dazu öffnet auch der Halbleiterriese Intel dann seine Bücher.

Gedrückt wird die Stimmung zunächst aber von der Facebook-Mutter Meta, die im Zuge des Quartalsberichts mit dem Ausblick enttäuscht hat und steigende Kosten avisierte. Vorbörslich knickt der Meta-Kurs auf Nasdaq.com um 12 Prozent ein.

Stark unter Druck stehen vorbörslich auch IBM (-8,5%). "Big Blue" hat im ersten Quartal zwar mehr verdient als erwartet, blieb beim Umsatz allerdings etwas unter der Analystenschätzung. Eine Wachstumsschwäche zeigte IBM im Beratungsgeschäft. Zur Kursschwäche dürfte aber auch die geplante Übernahme des Cloud-Software-Unternehmens Hashicorp mit einem Unternehmenswert von 6,4 Milliarden Dollar beitragen. Für Hashicorp geht es um 4,6 Prozent weiter nach oben, nachdem der Kurs im regulären Mittwochhandel bereits um knapp 8 Prozent gestiegen war.

Gut kommen die Geschäftszahlen von Ford an. Der Autokonzern Ford hat zwar weniger verdient, jedoch die Marterwartungen übertroffen und vor allem vom Geschäft mit Nutzfahrzeugen profitiert. Der Kurs zieht um 2 Prozent an. Für Chipotle Mexican Grill geht es nach dem Quartalsbericht um 3 Prozent aufwärts.

